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Ak parti Çankaya belediye başkan adayı Amber Türkmenkimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesine göre AK Parti Çankaya belediye başkan adayı Amber Türkmenoldu. Amber TürkmenÇankaya belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Amber Türkmenkimdir? Amber Türkmennereli ve kaç yaşında? Amber Türkmenhangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor

01 Ocak 2019 Salı 18:14
Ak parti Çankaya belediye başkan adayı Amber Türkmenkimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesine göre AK Parti Çankaya   belediye başkan adayı Amber Türkmen  oldu. Amber Türkmen  Çankaya   belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Amber Türkmen  kimdir? Amber Türkmen  nereli ve kaç yaşında? Amber Türkmen  hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor

Amber Türkmen  Kimdir?

Amber TÜRKMEN, 1973’de Ankara’da doğdu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Koro Ana Sanat Dalı Bölümünden (tam burslu ve her dönem yüksek şeref öğrenci olarak Teori ve Kompozisyon Bölümlerinden) 1995 yılında mezun oldu.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) 1995-1996 yılında açmış olduğu sınavı kazanarak TRT Ankara Radyosu Çoksesli Müzikler Müdürlüğünde Stajyer Ses Sanatçısı olarak göreve başladı.  Ses Sanatçılığının yanında “Koro Dünyası” ve “Yerle Gök Arasında” programlarının yapımcılığı da yapan TÜRKMEN, 2009-2011 yıllarında TRT Ankara Radyosu İlk Kadın Müdürü olarak görev yaptı.

2011- 2014 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Daire Başkanı olarak görev yaptı. Bakanlıkta çalıştığı dönemde “Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi”, “Türkiye’de Aile Birliğinin Güçlendirilmesi ve Korunması Eylem Planı”, “Trafik Dedektifleri Projesi”, “Aile İçi Şiddet Eğitim Projesi”, “Aile Değerlerinin Korunmasında Medyanın Rolü Eylem Planı” çalışmalarının yanı sıra,  kadın, çocuk, engelli, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, gönüllülük vb. alanlarda kamu spot filmlerinin senaryo, çekim, gösterim ve eğitim çalışmalarında bulundu.

2014 yılı itibariyle  TRT’ye dönen TÜRKMEN halen TRT Radyo Dairesi ve Müzik Dairesi Başkanlıkları görevini yürütmektedir. Radyo İzleme ve Araştırma Kurulu (RİAK) Yönetim Kurulu üyesidir. İngilizce ve orta düzeyde İspanyolca bilen TÜRKMEN, evli ve 1 kız çocuk annesidir.

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 18:14
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