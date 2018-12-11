AK Parti Çanakkale ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Çanakkale belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Gökçeada belediye başkan adayı, AK Parti Gelibolu belediye başkan adayı, AK Parti Biga belediye başkan adayı, Eceabat AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Bozcaada belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Çanakkale ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Çanakkale ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Kocaeli’den Tahir Büyükakın, Malatya’dan Selahattin Gürkan, Nevşehir’den Rasim Arı, Niğde’den Emrah Özdemir, Ordu’dan Hilmi Güler, Kırklareli’den Burak Süzülmüş, Balıkesir’den Yücel Yılmaz, Bingöl’den Erdal Arıkan, Kars’da Ensar Erdoğdu’yu aday gösterdi.

AK Parti Çanakkale belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Erzincan belediye başkan adayı da var. AK Parti Çanakkale belediye başkan adayı Ayhan Gider oldu. AK Parti'nin Çanakkale ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Adaylar açıklanır açıklanmaz buradan takip edebilirsiniz.

2014 Çanakkale yerel seçim sonuçları

CHP adayı Ülgür Gökhan % 54.4

AK Parti adayı Mehmet Daniş % 35.9

MHP adayı Halil Rüştü Akgün % 7.3

Ayvacık belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 41

CHP % 29

MHP % 28

Bayramiç belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 39

CHP % 29

MHP % 29

Biga belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 47

AK Parti % 45

MHP % 5

Bozcaada belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 46

AK Parti % 28

DP % 22

Eceabat belediye seçim sonuçları

MHP % 36

CHP % 33

AK Parti % 29

Gelibolu belediye seçim sonuçları

CHP % 49

MHP % 25

AK Parti % 13