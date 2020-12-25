  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AK Parti Bursa İl Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi
Aktüel

AK Parti Bursa İl Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala: - "Biz uzun yola çıkmış, büyük problemleri çözmeye cesaret eden insanlarız. Birbirimizle ilişkimizde, birbirimize bir şey söylerken Suriye mutlaka aklımıza gelsin. Aynı zamanda Avrupa'daki gelişmiş ülkeler de aklımıza gelsin. Bizim yönümüz, bizim hedefimiz, bu milleti gelişmiş 10 ülke arasına sokmaktır"

Yeniakit Publisher
2020-12-25 13:35:40 -
AK Parti Bursa İl Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi

BURSA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Biz uzun yola çıkmış, büyük problemleri çözmeye cesaret eden insanlarız. Birbirimizle ilişkimizde, birbirimize bir şey söylerken Suriye mutlaka aklımıza gelsin. Aynı zamanda Avrupa'daki gelişmiş ülkeler de aklımıza gelsin. Bizim yönümüz, bizim hedefimiz, bu milleti gelişmiş 10 ülke arasına sokmaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Bursa İl Başkanlığı görevine getirilen Davut Gürkan, görevi Ayhan Salman'dan devraldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen devir teslim töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti'de görev yapanların millete hizmet anlayışıyla davrandığını, milletin problemlerini çözmek için çalıştıklarını söyledi.

Ala, kendi iç problemlerini çözemeyen bir muhalefet olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz başarıya mahkumuz. Biz uzun yola çıkmış, büyük problemleri çözmeye cesaret eden insanlarız. Birbirimizle ilişkimizde, birbirimize bir şey söylerken Suriye mutlaka aklımıza gelsin. Aynı zamanda Avrupa'daki gelişmiş ülkeler de aklımıza gelsin. Bizim yönümüz, bizim hedefimiz, bu milleti gelişmiş 10 ülke arasına sokmaktır. Bunun gereğini yapacağız, yapıyoruz. Dünyanın çeşitli uluslararası kuruluşlarının istatiksel verilerine bakınca, hem Türkiye'nin hem Bursa'nın nasıl bir mesafe katettiğini görüyoruz. Bizim, sorumluluklarımızı hiç unutmadan ileriye doğru hızlı adımlarla ilerlememiz kaçınılmazdır, bir zorunluluktur, bir tercih değildir."

Hedeflerine hızla ilerleyip başarıya ulaşacaklarına inandıklarını belirten Efkan Ala, "Bizim özelliğimiz problemleri gizlemek, görmezden gelmek değildir. Salgından dolayı büyük ekonomik problemlerin ortaya çıkması nedeniyle bizim de karşılaştığımız, bütün dünyayla hep birlikte yaşadığımız problemleri inşallah yoluna koyarak süreci yönetiyoruz. Bu milletin umudu yine bu harekettir." dedi.

Ala, görevini devreden Ayhan Salman'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, yeni başkan Davut Gürkan'a da başarılar diledi.

Görevini Gürkan'a devreden Salman ise AK Parti çatısı altında sorumluluk alarak güzel işler yaptıklarını dile getirdi.

Salman, bundan sonra da partisine hizmet anlayışıyla hareket edeceğini, partisinin bir neferi olarak tüm çalışmalara katılım göstereceğini ifade etti.

Gürkan ise Ayhan Salman'a teşekkür ederek, ekibiyle beraber AK Parti'yi Bursa'da başarıya ulaştırmak için var güçleriyle çalışacaklarını aktardı.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise AK Parti'nin parti için kavgalar olmadan görev değişimlerini gerçekleştirebilen partilerden biri olduğunu, Bursa ve Türkiye için hizmet etmeye ve başarılı olmaya çaba göstereceklerini söyledi.

Programa AK Parti Bursa İl Teşkilatı'nın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları da katıldı.

Tören sonrasında yeni başkan Gürkan, görevi devraldığı Salman'a plaket takdim etti.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu hangi ülkede olduğunu unuttu! 'Noel bu coğrafyanın kadim bayramı'
Gündem

İmamoğlu hangi ülkede olduğunu unuttu! 'Noel bu coğrafyanın kadim bayramı'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun twitter hesabından yaptığı 'noel' paylaşımında Hristiyanların adetini coğrafyamıza mal etmesine tepki yağdı...
Ruslar İHA avcısı yeni silahlarını test etti
Teknoloji

Ruslar İHA avcısı yeni silahlarını test etti

AK-47 silahını üreten Kalaşnikof, Strela-9M333 adlı yeni güdümlü uçaksavar füzesini test etti.
Erdoğan hepsini ezdi geçti! Bomba anket... Hiç şansları yok
Siyaset

Erdoğan hepsini ezdi geçti! Bomba anket... Hiç şansları yok

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Konsensus Araştırma'nın Aralık ayında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını bugünkü köşesinde paylaştı...
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay