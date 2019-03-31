AK Parti Bursa İl Başkanı Salman: "Cumhur İttifakı olarak yüzde 55 oranında açılan sandıklarda 3 puan öndeyiz"

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Cumhur İttifakı olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 3 puan önde olduklarını belirterek, "Farkın kapanacağını düşünmüyoruz" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, milletvekilleri ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş ile seçim sonuçlarını anlık olarak takip ediyor. Saat 21.00 sıralarında bir açıklama yapan Salman, "Büyükşehirde yüzde 55 civarında sandıklar netleştirildi. Sandık sonuçları belirlendi. Büyükşehir olarak yüzde 55 olarak Cumhur İttifakı olarak 3-3,5 puan öndeyiz. İlçe belediyeleriyle ilgili sayımlar büyükşehir sonrasında yapılıyor. Yüzde 45 civarında belirlenmiş durumda. Önceki dönemlerdeki belediye başkanlarına sahip olduğumuz yerlerde öndeyiz. Zannediyorum 1-2 saat içinde sandıklar yüzde 100 civarında açıldığında kesin net sonuç ortaya çıkacak. Büyükşehirde biz yüzde 55 açılan sandıklarda 3 puan öndeyiz. Elimizdeki verilerle farkın kapanacağını düşünmüyoruz" dedi.

Bu neticeyle seçimin sonuçlanacağını öngördüklerini kaydeden Salman, "Bir iki saat sonra onun dediği ile benim arasındaki durumun netleşmiş olduğunu göreceğiz. Sandıklardan aldığımız kesin sonuçlar belli olur. Biz 3-3,5 puan öndeyiz. İlçelerden gayet güzel sonuç. İnşallah önceki AK Parti ve Cumhur İttifakı’na ait ilçelerde öndeyiz. Bizim açımızdan sıkıntı yok" diye konuştu.