AK Parti Bolu ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Bolu belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Gerede belediye başkan adayı, AK Parti Mudurnu belediye başkan adayı, AK Parti Göynük belediye başkan adayı, Kıbrıscık AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Yeniçağa belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Bolu ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Bolu ilçe belediye başkan adayları son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Bolu AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi belli oldu mu? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Kocaeli’den Tahir Büyükakın, Malatya’dan Selahattin Gürkan, Nevşehir’den Rasim Arı, Niğde’den Emrah Özdemir, Ordu’dan Hilmi Güler, Kırklareli’den Burak Süzülmüş, Balıkesir’den Yücel Yılmaz, Bingöl’den Erdal Arıkan, Çanakkale’den Ayhan Gider, Kars’da Ensar Erdoğdu’yu aday gösterdi.

AK Parti Bolu belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Bolu belediye başkan adayı da var. AK Parti Bolu belediye başkan adayı Fatih Metin oldu. AK Parti'nin Bolu ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Bolu 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Alaaddin Yılmaz % 49.6

CHP adayı Mehtap Özcan Mısırlıoğlu % 37.7

MHP adayı Şükrü Gülez % 9.9

Gerede belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 59

MHP % 31

Mudurnu belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 47

AK Parti % 38

MHP % 10

Göynük belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 49

MHP % 3

CHP % 9

Kıbrıscık belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 58

AK Parti % 37

Yeniçağa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 44

DP % 27

SP % 21

Bolu 24 Haziran genel seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: % 65.89

Muharrem İnce: % 23.31

Meral Akşener: % 8.53

Temel Karamollaoğlu: % 1.22

Selahattin Demirtaş: % 0.81

Doğu Perinçek: % 0.24

Cumhur İttifakı: % 67.29

Millet İttifakı: % 30.63

AK Parti: % 52.14

CHP: % 20.39

MHP: % 15.15

İYİ Parti: % 8.69

HDP: % 1.61

SP: % 1.55