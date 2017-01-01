CHP eski Grup Başkan Vekili İnce, 4 Mayıs 1964 senesinde Yalova ilinin Elmalık köyünde dünyaya geldi. İnce’nin annesinin ismi Zekiye, babasının ismi ise Şerif’dir.

Ülkü İnce ile hayatını birleştiren Salih Arda isminde bir oğlu bulunan İnce, ilk ve orta eğitimini Yalova ilinde tamamladı. Üniversite eğitimini ise Bursa – Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği bölümünde bitirerek mezun oldu.

Eskiden CHP Grup Başkan vekilliği görevini devam ettiren ve şimdilerde Meclis'teki milletvekilliği görevini de sürdüren İnce, Fizik öğretmeni ve okul müdürü unvanıyla pek çok lisede görevde bulunmasıyla birlikte özel dershanelerde de eğitmenlik görevini devam ettirdi.

2012 senesinde “Buyurun Sayın İnce” isimli bir kitap yazan Muharrem İnce, Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne, Cumhuriyet Halk Partisi‘nden 22. dönemde Yalova milletvekili olarak göreve getirilmiştir. Şu anda da 23. dönemde de milletvekililiği görevini icra etmektedir.

Bir süre boyunca Yalovaspor‘un basın sözcüğü görevini yürüten İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de yer almıştır.

24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi seçilen Muharrem İnce, 2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu. 13 Haz 2011 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi.

Cumhurbaşkanlığı erken seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'nin seçileceği ihtimali üzerinde duruyor.