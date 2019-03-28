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AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, CHP adayının konteyner seçim ofisini eleştirdi

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, CHP’li Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan’nın boş bir tarlaya kurduğu konteyner seçim ofisini eleştirerek, Sen belediye başkanı olmadan kaçak yapıya başlamışsın.

28 Mart 2019 Perşembe 15:23
AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, CHP adayının konteyner seçim ofisini eleştirdi

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, CHP’li Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan’nın boş bir tarlaya kurduğu konteyner seçim ofisini eleştirerek, Sen belediye başkanı olmadan kaçak yapıya başlamışsın. Millete ev yapacağım diyorsun, seçim ofisi açmaktan acizsin” dedi.


Edinilen bilgiye göre, Millet İttifakı’nın CHP’li Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, 2 gün önce Sağlık Mahallesi’nde bulunan boş bir tarlada, seçim gününe kadar hizmet verecek ve Pazar günü de seçim sonuçlarının takip edileceği konteynerden seçim ofisi yerleştirdi.


Özcan’ın bulduğu boş tarlaya koyduğu konteyneri eleştiren AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, adayı seçim ofisi açmaktan aciz olarak niteleyerek, “Demek ki orada kimse sana yer vermemiş. İzinsiz gecekondu yapmaya başlamışsın. Oturup düşünmen lazım. Kaçak olarak bir konteyner koymuş. Belediye’den izin almış mıdır yoksa almamış mıdır bilmiyorum. Sen belediye başkanı olmadan kaçak yapıya başlamışsın. Millete ev yapacağım diyorsun, seçim ofisi açmaktan acizsin. Bu milleti bu kadar da kandırma. Gülünç duruma düşürmeyin. Bana söyleseydi, ben seçim ofisi açıverirdim. Bu milletin aklıyla alay etmeye kalkmayın. Bu şu demektir; kardeşim ben belediye başkanı olduktan sona istediğim yere istediğim konteyneri koyarım. İstediğim yere istediğim binayı yaparım demek. Bolu’da bugün itibariyle gecekonduculuk başlamıştır. Yarın vatandaş da boş bulduğu yere konteyner koyarsa ne olacak” dedi.


“Milletvekilliğinden istifa edeceğini de noter kanalıyla duyurmuştu”


Geçtiğimiz günlerde, Bolu Belediyesi çalışanlarını keyfi olarak işten çıkarmayacağını ve yerini değiştirmeyeceğini belirten noter onaylı bir belge dağıtan CHP’li aday Özcan’ın sözüne itibar edilmeyeceğini ifade eden Başkan Doğanay, “Özcan, bu belgeyi dağıttığında benim aklıma Gerede Tabakhanesi geldi. 5 yıl önce orada işçilerin Tanju Özcan tarafından, özellikle oraya giderek çalışanlarla işverenler arasında bir problem ortaya koymak adına çalışma sarfettiği süreçte yine noterden bir beyanda bulunmuştu. ‘Ben sizin sorunlarınızı çözeceğim. Çözmezsem de 3 ay içerisinde milletvekilliğinden istifa edeceğim’ demişti. Tarih yine tekerrür etti. 3 ay sonra milletvekilliğinden istifa ederim diyen Tanju Özcan istifa etmedi. Bu defa aynı noter kağıdıyla belediyeye geldi. Ben çalışanların bu belgelere itibar edeceğini düşünmüyorum. Belediyede çalışan her işçinin sorumluluğu bizdedir. Hepsinin gönülleri rahat olsun. Gecekonduculara da inanmasınlar” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:23
  1. doğa

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