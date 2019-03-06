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AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin:

Bolu’da, cumhur ittifakının AK Parti’li belediye başkan adayı Fatih Metin, “AK Parti’ye kızmış, kırılmış olabilirsiniz.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:20
AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin:

Bolu’da, cumhur ittifakının AK Parti’li belediye başkan adayı Fatih Metin, “AK Parti’ye kızmış, kırılmış olabilirsiniz. Ama kızgınlıkla Bolu’nun geleceğini bu adamların eline teslim etmeyin” dedi.


Edinilen bilgiye göre, cumhur ittifakının AK Partili Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin, seçim çalışmaları kapsamında Ovadüzü Mahallesi’nde vatandaşlarla biraraya geldi. Mahalle konağında toplanan yüze yakın mahalle sakinine seslenen Metin, Bolu’da yaşayan herkesin belediye hizmetlerinden eşit oranda hizmet alacağını ve kişiye özel uygulama olmayacağını söyledi.


Belediye kaynaklarının verimli kullanılması için gerekli tedbirleri alacaklarını belirten Metin, “Belediyenin parası sizin paranız. Sizin paranızı en iyi şekilde kullanmak zorundayız. O nedenle tasarruflu olacağız” diye konuştu. Projelerini tek tek anlatan Metin, projelerinin somut, uygulanabilir ve kaynak problemi olmayan projeler olduğunu, Bolu’da yaşayan herkesin en az bir projede kendisini bulacağını ifade etti.


“Bizim kiminle yol yürüdüğümüz belli”


Cumhur ittifakının ülkenin bekası için kurulduğunun altını çizerek, “Zillet İttifakı” olarak tanımladığı millet ittifakının ortaklarına dikkat çeken Metin, kendisinin, vatanı ve milleti uğruna canını feda etmekten çekinmeyen ülkücülerle birlikte yol yürüdüğünü söyledi. Metin, “Cumhur İttifakı olarak, AK Parti ve MHP olarak bir araya geldik ve bir birliktelik oluşturduk. Bizim kimle beraber olduğumuz, kimle beraber yol yürüdüğümüz belli” dedi.


“31 Mart’ta da bir olalım, iri olalım, diri olalım”


Metin, Bolu halkına çağrıda bulunarak, “AK Parti’ye kızmış, kırılmış olabilirsiniz. Ama kırgınlıkla, kızgınlıkla, ülkenin ve Bolu’nun geleceğini bu adamların eline teslim etmeyiniz. Bakın, bizim tek sloganımız var. Tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan. Allah’ın izniyle 31 Martta da bir olalım, iri olalım, diri olalım ve hep beraber Bolu’yu geleceğe taşıyalım” diye konuştu. Metin’in bu sözleri mahalle sakinlerinden büyük alkış aldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:20
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