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AK Parti Beypazarı belediye başkan adayı 2019 kim?

AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adaylarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yerel seçimler için şuana kadar 74 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti ilçe belediye başkan adayları ise açıklanıyor. AK Parti Ankara ilçe adaylarını 1 Ocak’da açıklayacak. Beypazarı AK Parti belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Beypazarı belediye başkan adayı 2019 kim? İşte AK Parti Beypazarı ilçe belediye başkan adayları…

31 Aralık 2018 Pazartesi 12:32
AK Parti Beypazarı belediye başkan adayı 2019 kim?

AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adaylarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yerel seçimler için şuana kadar 74 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti ilçe belediye başkan adayları ise açıklanıyor. AK Parti Ankara ilçe adaylarını 1 Ocak’da açıklayacak. Beypazarı AK Parti belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Beypazarı belediye başkan adayı 2019 kim? İşte AK Parti Beypazarı ilçe belediye başkan adayları…

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi AK Parti ile MHP, Cumhur ittifakıyla yerel seçim 2019’a birlikte girecek. AK Parti ve MHP, ittifak çerçevesinde büyük oranda belediye başkan adaylarını belirledi. MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayıp AK Parti’nin adaylarını destekleme kararı aldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı resmi olarak açıklanması da Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın aday gösterilmesi kesin gibi. AK Parti Ankara’da Mehmet Özhaseki’yi İzmir’de ise Nihat Zeybekçi’yi aday gösterdi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile İstanbul AK Parti ilçe adayalrı 29 Aralık’ta açıklandı. AK Parti Ankara ilçe adayları ise 1 Ocak’ta açıklanacak. Kulis bilgilerine göre, AK Parti’nin Ankara ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. AK Parti Beypazarı belediye başkan adayı Tuncer Kaplan olacağı konuşuluyor.

Ankara yerel seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı İbrahim Melih Gökçek % 44.9

CHP adayı Mansur Yavaş % 43.8

MHP adayı Mevlüt Karakaya % 7.77

BBP adayı Remzi Çayır % 1.32

HDP adayı Salman Kaya % 0.87

Beypazarı belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MHP % 33

CHP % 10

Ankara belediye seçim sonuçları 24 Haziran 2018

AK Parti % 40

CHP % 26

MHP % 13

İYİ Parti % 12

HDP % 6

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 12:32
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. AK Parti Beypazarı belediye başkan adayı 2019 kim?
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