'AK Parti Belediye Başkan Adayını geri çekecek' iddiası! Açıklama geldi 'AK Parti Elazığ'da Belediye Başkan Adayını geri çekecek' iddialarına ilişkin AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, açıklama yaptı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında AK Parti'nin Elazığ'da Belediye Başkan Adayını geri çekeceği şeklinde yer alan haberlerin ve iddiaların doğru olmadığını söyledi. "İddialar tamamen asılsız" Milletvekili Ağar, yaptığı açıklamada, "Elazığ Belediye Başkan Adayımız Sayın Şahin Şerifoğulları'nın adaylıktan geri çekildiği ile ilgili sosyal medyada çıkan haberlerin doğruluğu bulunmamaktadır. İddialar tamamen asılsızdır. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayımız Sayın Şahin Şerifoğulları'dır" ifadelerine yer verdi.

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