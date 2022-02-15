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Gündem AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, TBMM'deki odasında kalp krizi geçirdi
Gündem

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, TBMM'deki odasında kalp krizi geçirdi

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, TBMM'deki odasında kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Battal'ın ameliyata alındığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 18:01:00 -
AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, TBMM'deki odasında kalp krizi geçirdi

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, saat 13.00 sıralarında Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM odasında fenalaştı.

Çalışanların haber vermesi üzerine Battal'a ilk müdahaleyi Meclis Hastanesi'nde görev yapan doktorlar yaptı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen 59 yaşındaki Battal, ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Battal'ın ameliyata alındığı belirtildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hastaneye giderek Battal'ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Şentop, Fetani Battal'ın eşi Handan Battal'a da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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