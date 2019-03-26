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AK Parti Battalgazi Adayı Güder, gezilerini sürdürüyor

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, Battalgazi’de 300 yataklı hastanenin temelinin atıldığını ve Battalgazi’ye kazandırıldığını ifade ederek, "Karalamaya kalksınlar, iftira atsınlar, çamur atsınlar ama bugüne kadar AK Parti verdiği her sözü yerine getirdi.

26 Mart 2019 Salı 15:43
AK Parti Battalgazi Adayı Güder, gezilerini sürdürüyor

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, Battalgazi’de 300 yataklı hastanenin temelinin atıldığını ve Battalgazi’ye kazandırıldığını ifade ederek, "Karalamaya kalksınlar, iftira atsınlar, çamur atsınlar ama bugüne kadar AK Parti verdiği her sözü yerine getirdi. Yaparsa, AK Parti yapar. O sıkılmazlar çamur ve iftira atsınlar, Tayyip Erdoğan bir söz verirse yerine getirir. Bu sözü Tayyip Erdoğan verdi. Malatya’daki siyasilerin gayretiyle temeli atıldı. Onlar istemeseler de, görmek istemeseler de biz hastanemizi yapacağız, Battalgazi’mize kazandıracağız" dedi.


Güder, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.


AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Cengiz Topel ve Hasanbey esnafını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Güder, kendisine iletilen öneri ve istekleri dinledi.


Güder, ziyaretleri sonrası yaptığı açıklamada, "Cengiz Topel ve Hasanbey Caddelerimizdeki esnaflarımızla bir araya geldik. Esnaflarımızla yapmış olduğumuz istişarede, burada trafik akımının tek yön olması hasebiyle sıkıntı yaşadıklarını dile getirdiler. Bu konuyla ilgili Selahattin Gürkan başkanımızla da görüştük, bu konudan haberdarlar. Bu caddelerin eski prestijli konumuna dönüşmesi için çalışmalarımızı yapacağız. Ulaşım, büyükşehrin ukdesinde olan bir faaliyet. Bizim takiplerimiz ve büyükşehrimizin de bize sunacağı katkıyla bu caddelerimizi eksi haline dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.


AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder daha sonra İstanbul Pasajı içerisindeki esnafları ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Güder, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri’nde destek istedi.


AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ardından Yeni Baskilliler Derneğini ziyaret etti. Güder, buradaki konuşmasında, "Baskilliler her zaman saflarını belirlediler ve doğrudan yana saf tuttular. 31 Mart’ta bir yerel seçimimiz var. O günde inanıyoruz ki; Baskilliler yine doğrunun yanında saf tutacaklardır. Her ne kadar birileri ortalığı karıştırmaya çalışsa da, iftira atsa da, gıybet etse de Baskilliler yine doğrunun yanında olacaktır" ifadelerini kullandı.


AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder daha sonra Kernek Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.


Yoğun bir katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen mahalle toplantısında konuşan Güder, Kernek’in dua ve destekleriyle 31 Mart’taki seçimde sandıktan güçlü bir şekilde çıkmak istediklerini dile getirdi.


Güder, Kernek’in Malatya’nın en güzel yerlerinden birisi olduğunu ifade ederek, "Kernek, Malatya’mızın dışarıda tanıtılmasına yardımcı olan bir yer. Kernek’in suyu, şelalesi türkülere konu olmuş ve Malatya’yı dışarıya tanıtan örnek bir mahalledir. Göreve geldiğimizde Kernek’imizi mazisine layık vaziyete getirmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz" dedi.


Konuşmasında, 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi’nin temelinin atıldığını anımsatan Güder, "Bazıları çekemese de, kabullenemese de biz devlet hastanesinin temelini attık, iki yılda bitireceğiz. Karalamaya kalksınlar, iftira atsınlar, çamur atsınlar ama bugüne kadar AK Parti verdiği her sözü yerine getirdi. Yaparsa, AK Parti yapar. O sıkılmazlar çamur ve iftira atsınlar, Tayyip Erdoğan bir söz verirse yerine getirir. Bu sözü Tayyip Erdoğan verdi. Malatya’daki siyasilerin gayretiyle temeli atıldı. Onlar istemeseler de, görmek istemeseler de biz hastanemizi yapacağız, Battalgazi’mize kazandıracağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:43
  1. doğa

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