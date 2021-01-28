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Siyaset AK Parti, Başkan Erdoğan'ın oy oranını açıkladı
Siyaset

AK Parti, Başkan Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 12:51:00 -
AK Parti, Başkan Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlıyor. Ünal" Yaptırdığımız son ankette Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın oyu yüzde 52, partimizin oyu 42,1." açıklamasında bulundu.

AK Partili Ünal’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Şimdi öncelikle bu militan tartışması yeni bir şey değil. Bir takım gayrimeşruluk iddialarının, ötekileştirme iddialarının olduğu, milletin halk oylamasıyla seçilmiş süreci gayri meşru ilan ediyorlar. Mustafa Kemal Atatürk, asıl olan iç cephedir diyor. İç cephe sağlam olduğu sürece bir memleketin yıkılması söz konusu olamaz.

5. Kol faaliyeti dediğimiz şey İspanya savaşı sırasında atfediliyor. Generalin yaptığı propaganda, işgale hazırlığı süreç 5. Kol olarak adlandırılıyor. Kurumların meşrutiyetini tartışmaya açma sürecine 5. Kol diyoruz. Kılıçdaroğlu bu faaliyeti uzunca süredir yürütüyor. Demokrasi dediğimiz şey milletin temsilcileri aracılığı ile yönetmesidir. Milletin seçtiği yönetmeyecek kim yönetecek. Sen nasıl oluyor da seçilmiş meşru hükümeti sorgularsın. Tabi ki cumhurbaşkanından talimat alacaklar. Valiler cumhurbaşkanlığının temsilcisidir. Sözde ifadesini cumhurbaşkanı için kullandılar. Şimdi valilere de militan dediler. Bunun adı iç cepheyi yıkma çalışmasıdır.

Yaptırdığımız son ankette Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın oyu yüzde 52, partimizin oyu 42,1.

Ayrıntılar geliyor...

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