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AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasına karar verilen isimleri telefonla arayarak "Yola devam ediyoruz" dediğini açıkladı.

15 Kasım 2018 Perşembe 11:44
AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor

Yerel seçimler yaklaşırken son anketler de peş peşe geliyor. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak kulis yazdı, AK Parti'nin yaptırdığı son anket sonuçlarını da paylaştı. Ayrıca anket sonuçlarında HDP'ye yer verilmemesi dikkati çekti.

Mehmet Acet, "AK Parti'nin anketlerinden hangi sonuçlar çıkıyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında "AK Parti'de ise, 30 büyükşehir için aday belirleme çalışmaları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yapılan toplantılarla devam ediyor" dedi.

"Halen belediye başkanı olup da, yeniden aday olmasına karar verilen isimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla arayarak 'Yola birlikte devam ediyoruz, hayırlı olsun' dediği söyleniyor" ifadesini kullanan Acet, devamında AK Parti tarafından Ankara için yaptırılan anketin sonuçlarını paylaştı.

Acet, şu oranları verdi: AK Parti: Yüzde 40, CHP: 26, MHP: 12.5, İYİ Parti: 8

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 11:44
  1. Ankara
  2. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Yerel seçimler
  5. Adaylık çalışmaları
  6. Seçim anketi
  7. AK Parti
  8. MHP
  9. CHP
  10. İYİ Parti

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