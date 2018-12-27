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AK Parti Ankara Mamak belediye başkan adayı kim 2019?

AK Parti Ankara Mamak belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yerel seçimler için şuana kadar 74 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti ilçe belediye başkan adayları ise açıklanıyor. AK Parti Ankara ilçe adaylarını 1 Ocak’da açıklayacak. AK Parti Mamak belediye başkan adayı 2019 kim? Mamak AK Parti belediye başkan adayı son dakika açıklandı. İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları…

27 Aralık 2018 Perşembe 18:42
AK Parti Ankara Mamak belediye başkan adayı kim 2019?

AK Parti Ankara Mamak belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yerel seçimler için şuana kadar 74 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti ilçe belediye başkan adayları ise açıklanıyor. AK Parti Ankara ilçe adaylarını 1 Ocak’da açıklayacak. AK Parti Mamak belediye başkan adayı 2019 kim? Mamak AK Parti belediye başkan adayı son dakika açıklandı. İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları…

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi AK Parti ile MHP, Cumhur ittifakıyla yerel seçim 2019’a birlikte girecek. AK Parti ve MHP, ittifak çerçevesinde büyük oranda belediye başkan adaylarını belirledi. MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayıp AK Parti’nin adaylarını destekleme kararı aldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı resmi olarak açıklanması da Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın aday gösterilmesi kesin gibi. AK Parti Ankara’da Mehmet Özhaseki’yi İzmir’de ise Nihat Zeybekçi’yi aday gösterdi.

AK Parti Mamak belediye başkan adayı kim?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile İstanbul AK Parti ilçe adayalrı 29 Aralık’ta açıklayacak. AK Parti Ankara ilçe adayları ise 1 Ocak’ta açıklanacak. Kulis bilgilerine göre, AK Parti’nin Ankara ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. AK Parti Mamak belediye başkan adayı Muhammed Abdullah Özer (AK Parti Mamak İlçe Başkanı) olacağı konuşuluyor.

Ankara yerel seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı İbrahim Melih Gökçek % 44.9

CHP adayı Mansur Yavaş % 43.8

MHP adayı Mevlüt Karakaya 7.8

Mamak yerel seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

CHP % 38

MHP % 10

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 18:42
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. AK Parti Ankara Mamak belediye başkan adayı kim 2019?
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