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AK Parti Ankara İl Başkanlığından orman yangınlarının etkili olduğu Muğla'ya 21 tır yardım
Gündem AK Parti Ankara İl Başkanlığından orman yangınlarının etkili olduğu Muğla'ya 21 tır yardım
Gündem

AK Parti Ankara İl Başkanlığından orman yangınlarının etkili olduğu Muğla'ya 21 tır yardım

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere orman yangınlarının etkili olduğu Marmaris ve Milas'a 21 tır yardım malzemesi gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 23:57:00 -
AK Parti Ankara İl Başkanlığından orman yangınlarının etkili olduğu Muğla'ya 21 tır yardım

Sincan Hayvancılık bölgesi önünde bekletilen tırlara partililer tarafından yüklenen malzemeler, duanın ardından yola çıktı.

Orman yangınlarının etkili olduğu bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak malzemeler arasında temel gıda maddeleri, hijyen malzemeleri, kıyafet, el feneri, kazma, çapa, eldiven, bebek bezi, şarj üniteleri, içme suyu, hayvanların bakımı ve beslenmesinde kullanılan malzemeler yer aldı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Marmaris ve Milas'a gidecek 10 tırda hayvanlar için yem ve saman, diğer 11 tırda temel gıda maddeleri, hijyen malzemeleri, kıyafet, el feneri, kazma, çapa, eldiven, bebek bezi, şarj üniteleri ve içme suyu gibi malzemelerin bulunduğunu söyledi.

Yangının başladığı günden itibaren Ankara teşkilatları olarak yardımlar için seferber olduklarını ifade eden Özcan, daha önceki afetlerde de çalışma yürüttüklerini aktardı.

Hakan Han Özcan, "Bizler vatandaşımızın iyi gününde değil, kötü gününde de yanında olan bir parti olarak yine milletimizin yanındayız. Karmaşa çıkartıp çeşitli algılarla Türkiye'yi uluslararası alanda aciz duruma düşürmek isteyen ve bununla alakalı keyif naraları atanlar var ama bizler buna müsaade etmeyeceğiz. Türkiye güçlüdür, Anadolu halkı güçlüdür, fitneye asla müsaade etmez. Bizler aynı 15 Temmuz'da olduğu gibi şimdi de teyakkuz halindeyiz." diye konuştu.

 

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