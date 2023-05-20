AK Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan milli iradeye ulaşım desteği!

Türkiye 28 Mayıs tarihinde yeniden sandık başına giderek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimini gerçekleştirecek.

AK Parti İl Başkanı Özcan, 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 85 gibi rekor oy kullanma oranına ulaşıldığını hatırlatarak, "Demokratik bir atmosferde gerçekleşen oylama sürecine yaptıkları açıklamalarla gölge düşürmeye çalışanlar olsa da bütün vatandaşlarımız 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden sandıklara gitmelidir. Oy namustur. Ülkemizin geleceği için büyük öneme sahip olan bu seçimde herkesin sandıklara ulaşabilmesi için biz de elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz gidiş-dönüş imkanı sağlanacak!

Tüm vatandaşları 28 Mayıs'ta sandıkta oy kullanmaya davet eden Özcan, "Elhamdülillah oy kullanan vatandaşlarımız milli iradeden yana olup meclis çoğunluğunu AK Parti'ye verdi. Ancak şimdi sırada daha kritik bir seçim var. 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan önemli bir seçimdir. Bu seçimde de her bir vatandaşımızı sandığa oyunu kullanmaya davet ediyoruz." dedi.

Özcan, sözlerine şu ifadelerle devam etti: Başkentimizde yaşamasına rağmen resmi ikameti başka şehirde olan özellikle depremzede vatandaşlarımız, ikamet ettikleri İlçe Başkanlıklarımıza başvurdukları takdirde ücretsiz gidiş-dönüş imkânı sağlanacak.

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Başkan Özcan, sözlerini 14 Mayıs seçiminden sonra depremzedeleri hedef alarak gerçek yüzlerini ortaya koyan muhalefeti eleştirerek tamamladı: Biz muhalefet gibi depremzedelerimize yaptığımız yardımları hiçbir zaman dilimize dolamadık. Depremin ilk anında bölgelerde organize olup gerekli çalışmaları yaptık. Evsiz kalan vatandaşlarımız için 'Evim Evindir' kampanyası başlatarak 58 bin depremzedemize sıcak yuvalar bulduk. Daha sonra 'Kardeş Aile Projesi'ni hayata geçirdik. Depremin üzerinden geçen 3 buçuk aylık süre zarfı içerisinde depremden etkilenen hiçbir vatandaşımızın yardım talebini geri çevirmedik. Hala depremzedelerimiz için yaptıklarımızın üzerine ne koyarız, nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. Şerde değil hayırda yarışıyoruz. Bize oy vermeyen depremzedelerimize de kucak açıyoruz. Biz hakkımızı sonuna kadar helal ediyoruz.