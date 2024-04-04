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Siyaset

AK Parti Ankara İl Başkanı işaret etti: Gösterdiğimiz gayret yeterli olmadı... O isim bakın ne dedi? İşte detaylar

Yeniakit Publisher
2024-04-04 22:21:00 - 2024-04-04 22:30:01
AK Parti Ankara İl Başkanı işaret etti: Gösterdiğimiz gayret yeterli olmadı... O isim bakın ne dedi? İşte detaylar

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde istedikleri sonucu alamadıklarını belirterek, kendilerine öz eleştiri yapacaklarını ve sonuçları değerlendireceklerini söyledi. Özcan, millete küsmeyen ve yüz çevirmeyen bir parti olduklarını vurgulayarak, milletin faydasına olmayan hiçbir işi desteklemeyeceklerini ve milletin hakkını koruyacaklarını ifade etti.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok da teşkilat üyelerine teşekkür ederek, AK Parti'nin Türkiye sevdası olduğunu ve yola devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin, "Gösterdiğimiz gayretin yeterli olmadığını görüyoruz. İlçe ilçe, mahalle mahalle bunun muhasebesini yapacağız ve kendimize öz eleştiri yaparak sonuçları değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.Özcan, Sincan Kongre Fuar Alanı'nda düzenlenen AK Parti Ankara İl Başkanlığı Geleneksel İftar Programı'ndaki konuşmasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde istedikleri neticeyi alamadıklarını belirtti.Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür eden Özcan, "Gösterdiğimiz gayretin yeterli olmadığını görüyoruz. İlçe ilçe, mahalle mahalle bunun muhasebesini yapacağız ve kendimize öz eleştiri yaparak sonuçları değerlendireceğiz. Çuvaldızı önce kendimize batıracağız. Biz hiçbir zaman millete küsen ve yüz çeviren bir parti olmadık. Daima milletimizle yürüdük ve öyle de olacağız.

Yiğit düştüğü yerden kalkar diyerek yeniden ayağa kalkacağız. Milletimizi iradesi başımızın üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.Milletin faydasına olmayan hiçbir işi desteklemeyeceklerini, sorgulayacaklarını ve milletin hakkını koruyacaklarını dile getiren Özcan, "Sincan'da Allah'a şükürler olsun zaferle çıktık. Oylardaki ve sandığa gidişteki düşüşü Sincan'da da görüyoruz. Sincan ve diğer belediyelerimizle de örnek projelerden emanet oylarımızı geri alacağız." ifadelerini kullandı.Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok da teşkilat üyelerine teşekkür etti.Seçmene küsülmeyeceğini ifade eden Altınok, "AK Parti, 'Türkiye' demektir. AK Parti bir Türkiye sevdasıdır, AK Parti bir Türkiye davasıdır, 22 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiği bellidir. Durmak yok, yola devam." açıklamasında bulundu.Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve Ankara milletvekilleri, teşkilat üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

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