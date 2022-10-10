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Siyaset AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan gençlere destek
Siyaset

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan gençlere destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu “İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye” kampanyası 81 ilde AK Parti teşkilatlarınca başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 15:23:00 -
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan gençlere destek

AK Gençlik Ankara’nın da stant açtığı kampanyaya AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da destek verdi.

Hakan Han Özcan, Kızılay Meydanı’nda gençlik kollarının açtığı standı ziyaret ederek “AK Gençlerimiz Ankara'nın sokaklarındaydı, gökyüzü gibi masmavi renkleriyle gönülleri kazandı. Türkiye'nin en güzel ailesine yeni üyeler kazandırdı... Birlikte çok güzeliz...” dedi. 

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