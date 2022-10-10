AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan gençlere destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu “İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye” kampanyası 81 ilde AK Parti teşkilatlarınca başlatıldı.
AK Gençlik Ankara’nın da stant açtığı kampanyaya AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da destek verdi.
Hakan Han Özcan, Kızılay Meydanı’nda gençlik kollarının açtığı standı ziyaret ederek “AK Gençlerimiz Ankara'nın sokaklarındaydı, gökyüzü gibi masmavi renkleriyle gönülleri kazandı. Türkiye'nin en güzel ailesine yeni üyeler kazandırdı... Birlikte çok güzeliz...” dedi.