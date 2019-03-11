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AK Parti Alucra Belediye Başkan adayı Eker: "Tarım ve hayvancılıktan kış turizmine kadar sayısız alanda farklı projeleri hayata geçireceğiz"

Giresun’un Alucra ilçesinde AK Parti’den Belediye Başkan adayı olan Yalçın Eker, tarım ve hayvancılıktan kış turizmine kadar çok farklı alanlarda sayısız projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, ‘’Devam eden yatırımlar ve yeni projelerimiz tamamlandığında Alucra İlçesi Kelkit Vadisi’nin parlayan yıldızı olacaktır’’ dedi.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:49
AK Parti Alucra Belediye Başkan adayı Eker: "Tarım ve hayvancılıktan kış turizmine kadar sayısız alanda farklı projeleri hayata geçireceğiz"

Giresun’un Alucra ilçesinde AK Parti’den Belediye Başkan adayı olan Yalçın Eker, tarım ve hayvancılıktan kış turizmine kadar çok farklı alanlarda sayısız projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, ‘’Devam eden yatırımlar ve yeni projelerimiz tamamlandığında Alucra İlçesi Kelkit Vadisi’nin parlayan yıldızı olacaktır’’ dedi.


Giresun’un Alucra ilçesinin Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin kesişme noktasında yer aldığına dikkat çeken AK Parti Belediye Başkan Adayı Yalçın Eker, bu coğrafi avantajı fırsata çevirmek amacıyla tarım ve hayvancılıktan kış turizmine kadar çok farklı alanlarda sayısız projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.


Alucra’ya doğalgaz gelmesi konusunda devlet büyüklerinden söz aldıklarını ve bu konuda çalışmalara başladıklarını ifade eden Yalçın Eker, ‘’Mezbahane, hayvan pazarı, hamam ve havuzun yanı sıra, çevre yolu ve şehir geçişi projesi bu yıl içerisinde tamamlanacak. İlçemize lunapark kurulacak, Kemallı, Karaağaç, Topçam ve Babapınar Mahallerinde altyapı ve su projeleri tamamlanacak ve bu mahallelere su depoları inşa edilecek. Ayrıca, ilçemiz otoparkı farklı bir yaklaşımla elden geçirilecek ve hizmete alınacak‘’ dedi.


AK Parti Alucra Belediye Başkan Adayı Yalçın Eker, bu yıl içerinde Alucra’da 7 adet yeni çocuk parkının hizmete açılacağını, köy ürünleri pazarı kurulacağını ve ilçe genelinde 2 bin adet meyve fidanı dikileceğini ifade ederek, ‘’Tarım ve hayvancılık bizim için çok önemli. İnşallah çok yakın zamanda turşu fabrikası üretime başlayacak. İlgili bakanlıklarla çalışmalar yapmak suretiyle,Alucra’yı bölgenin kümes hayvancılığı, arıcılık, büyük ve küçükbaş hayvancılık merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Biz belediye olarak çiftçilerimize hem altyapı, hem de proje anlamında her türlü desteği vereceğiz. Önceliğimiz, ekili alanları en az 3 katına çıkartmak ve hayvan sayısını artırmak olacaktır’’ diye konuştu.


Alucra’ya özgü alıç, kuşburnu ve kelem gibi yöresel ürünlerin bölgesel tescilinin yapılacağını açıklayan AK Parti Alucra Belediye Başkan Adayı Yalçın Eker, ‘’Bu ürünleri işleyip katma değer üreteceğiz.Kış turizmini canlandırmak için tesis altyapısı üzerinde çalışıyoruz. Alucra’da bir kayak tesisi neden olmasın? Bütün yatırımcılarımıza her türlü kolaylığı göstermeye hazırız, böyle bir projeyi hayata geçirebilecek güce sahip işadamlarımızla görüşmelere şimdiden başladık. Bölgemiz kış turizminin gelişmesine son derece müsaittir. Bunu başarabiliriz’’ şeklinde konuştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, Alucra’da halkın rahatça gezip vakit geçirebileceğini güzel bir Millet Bahçesi yapılacağını da hatırlatan Yalçın Eker, talep gelmesi durumunda yeni TOKİ konutları inşa edilmesine öncülük edeceklerini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:49
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