AK Parti Alifuatpaşa seçim irtibat bürosu açıldı

Alifuatpaşa’da seçim irtibat bürosu yoğun kalabalık eşliğinde açıldı.

AK Parti Geyve’de ikinci seçim irtibat bürosunu Alifuatpaşa Mahallesi’nde görkemli bir törenle gerçekleştirdi. Alifuatpaşa Seçim İrtibat Bürosu açılışına AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, AK Parti Geyve İlçe Başkanı Abdullah Özdemir, MHP Geyve İlçe Başkanı Murat Çakmak, teşkilat üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın yapıldığı meydan adeta kalabalığı almadı.







“Eksikleri tamamlayacağız”

Açılışta konuşan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, "2014 seçimlerinde yine böyle bir kalabalıkla bizi karşıladınız. Güveninize gösterdiniz. Burada size sözler vermiştik, sözlerimizi tuttuk. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ile Geyve’yi yeniden imar edeceğiz. Geyve’nin eksiklerini tamamlayacağız” dedi.







“140 milyon liralık hizmet geliyor”

Alifuatpaşa’ya en iyi hizmeti Cumhur İttifakı’nın sunacağını da ileri süren Kaya, “Güzel Geyve’miz için 22 proje hazırladık. Bu projelerimizin maliyeti 140 milyon lira. Biz bu projeleri Büyükşehir Başkan Adayımız Ekrem Yüce ile birlikte Allah nasip ederse hayata geçireceğiz. Bu iş dava ve gönül işidir. Memleketimizin bekası için çalışmaya, kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Allah nasip ederse Geyve’mizi dünyaya da tanıtacağız. İlçemizin kalkınmasına, istihdama yönelik projelerimiz hazır” diye konuştu.







“Geyve markası”

Açılışa katılan MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ise Geyve Belediye Başkanımız Murat Kaya’ya hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti. Kaya’nın Geyva markası ile ilçeyi Türkiye’ye tanıttığını söyleyen Akar, “Bundan sonra da güzel hizmetlerde bulunacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle daha büyük çalışmalar yapacaktır. Yenikapı’da ülkemizin bekası için kurulan Cumhur İttifakı, girdiği seçimlerden başarıyla ayrıldı. Bu seçim de bir yerel seçim değil, beka seçimidir" dedi.







“Hizmet sevdalısıyız”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce’de yaptığı açıklamada, “Biz hizmete sevdalıyız. Milletimizin derdiyle dertlenen, sevinciyle sevinen bir düstura sahibiz. İnsan kalbinde ne taşıyorsa onu yapar. Bizler kalbimizde Alifuatpaşa’yı, Geyve’yi, Sakarya’yı taşıyoruz. İnşallah hep birlikte şehrimizi imar edeceğiz. Alifuatpaşa’yı kirazın merkezi haline getirmek için çalışacağız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı.