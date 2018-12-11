AK Parti Aksaray ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Aksaray belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Ağaçören belediye başkan adayı, AK Parti Eskil belediye başkan adayı, AK Parti Gülağaç belediye başkan adayı, Ortaköy AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Güzelyurt belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Aksaray ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Aksaray ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Kocaeli’den Tahir Büyükakın, Malatya’dan Selahattin Gürkan, Nevşehir’den Rasim Arı, Niğde’den Emrah Özdemir, Ordu’dan Hilmi Güler, Kırklareli’den Burak Süzülmüş, Balıkesir’den Yücel Yılmaz, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Bilecik’de Nihat Can, Bingöl’den Erdal Arıkan, Kars’da Ensar Erdoğdu’yu aday gösterdi.

AK Parti Aksaray belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Aksaray belediye başkan adayı da var. AK Parti Aksaray belediye başkan adayı Evren Dinçer oldu. AK Parti'nin Aksaray ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Adaylar açıklanır açıklanmaz buradan takip edebilirsiniz.

Aksaray 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Haluk Şahin Yazgı % 56.9

MHP adayı Rıfkı Karabatak % 34.3

CHP adayı Doğan Koşar % 6.5

Ağaçören 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 29.0

SP % 28.0

MHP % 24.2

CHP % 18.1

Eskil 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 54.0

BBP % 40.7

MHP % 2.0

CHP % 1.4

Gülağaç 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 39.7

MHP % 24.9

SP % 24.4

BBP % 10.1

Ortaköy 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 49.7

AK Parti 47.5

CHP % 1.2

Aksaray 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 56.28

MHP % 20.93

İYİ Parti % 10.74

CHP % 9.65

HDP % 1.08

SP % 0.84

AK Parti Aksaray Milletvekilleri

İlknur İnceöz

Cengiz Aydoğdu