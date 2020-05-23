AK Parti Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Musa Kazım Şahin trafik kazasında hayatını kaybetti
AK Parti Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Musa Kazım Şahin, gece 23.00 sularında oğlu Toprak Şahin ile birlikte Doğubayazıt ilçesinden Ağrı'ya gelirken trafik kazası geçirdi. Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü koltuğunda oturan Musa Kazım kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, oğlu Toprak Şahin’in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
AK Parti Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Musa Kazım Şahin, kullandığı aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Musa Kazım ve oğlu hastaneye kaldırıldı
Musa Kazım Şahin (39) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, dün gece saat 23.00 sularında Doğubayazıt ilçesinden Ağrı'ya gelirken Suluçem Kavşağı mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralan sürücü Musa Kazım ve araçta bulunan oğlu Toprak Şahin (18), 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Müdahaleler yetersiz kaldı
AK Parti Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Musa Kazım Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, ağır yaralı Toprak Şahin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.