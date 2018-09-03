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AK Parti adaylarını belirliyor

Mart eyında yapılacak yerel seçimler için AK Parti içerisinden belirlenen aday değerlendirme komisyonu hem adayların projelerini hem de halkta karşılıklarının olup olmadıklarını inceleyecek.

03 Eylül 2018 Pazartesi 08:19
AK Parti adaylarını belirliyor

AK Parti’nin 6’ncı Olağan Kongresi ile başlayan seçim çalışmaları hız kazanırken; partide yerel seçim için taslak takvim netleşmeye başladı. AK Parti’de adayların tespiti için süreç bu hafta başlıyor. AK Parti, aday belirleme sürecinde bir taraftan illerde anket ve mülakatlar gerçekleştirirken; bir yandan da bölgelerin nabzının tutmak için kendi belediyelerinde başkanların performanslarını takip edecek. AK Partili olmayan belediyelerde ise halkın beklentileri analiz edilecek. Bu çalışmalar devam ederken Eylül ayı içerisinde aday adaylığı başvuru süreci başlayacak. Aday adayları kendi ikamet ettikleri yerlerden aday olmaları zorunlu olacak. Aday adayları yerel yönetimler için projelerini de ortaya koyacak.

DETAYLI ANLATILACAK

Aday adaylığı süreci sonrasında ise mülakatlar başlayacak. Taslak programa göre mülakatların Ekim ayı sonunda başlaması planlanıyor. Mülakatlar sırasında aday adayları kendi projelerini en detaylı şekilde anlatacak. Ayrıca parti yönetimin yapmış olduğu anketlerde adayların belirlenmesi sürecinde etkili olacak.

PROJELER DEĞERLENDİRİLECEK

AK Parti içerisinde belirlenen aday değerlendirme komisyonu hem adayların projelerini hem de halkta karşılıkları olup olmadığını değerlendirecek. Komisyon her belediye için alternatif isim önerilerini ortaya koyacak. Adaylarla ilgili son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.

DAHA FAZLA ZAMAN İMKÂNI

Aday belirleme sürecinde kayyum belediyelerin yanı sıra öncelik AK Partili olmayan belediyelerde olacak. AK Partili olmayan belediyelerin adaylarının öncelikli açıklanmasıyla, bu isimlerin halka kendilerini daha iyi anlatmaları için daha fazla zaman kazanmaları sağlanacak.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 08:19
  1. ak parti
  2. yerel seçim

YORUM YAZ

  • ihsanihsan1 sa önce
    aday belirleme kıstası o il ve ilçenin en saygın tanınmış insanları bulunmalı
  • t.şahint.şahin28 dk önce
    Sayın Özhaseki AKPARTİ yerel yönetimlerden sorumlu olduğuna göre..Eğer Kayseri de şu anki mevcut başkanları nüfuzunu kullanarak tekrar aday yaparsa,Ak Partiye en büyük zararı verir.Çünkü bu düzenle parti 24 haziran daki % 18 lik kayıbı %30 çıkarır.Bu vebali taşımaya gönlü rıza gösterir mi göreceğiz...
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