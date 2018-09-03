AK Parti adaylarını belirliyor

AK Parti’nin 6’ncı Olağan Kongresi ile başlayan seçim çalışmaları hız kazanırken; partide yerel seçim için taslak takvim netleşmeye başladı. AK Parti’de adayların tespiti için süreç bu hafta başlıyor. AK Parti, aday belirleme sürecinde bir taraftan illerde anket ve mülakatlar gerçekleştirirken; bir yandan da bölgelerin nabzının tutmak için kendi belediyelerinde başkanların performanslarını takip edecek. AK Partili olmayan belediyelerde ise halkın beklentileri analiz edilecek. Bu çalışmalar devam ederken Eylül ayı içerisinde aday adaylığı başvuru süreci başlayacak. Aday adayları kendi ikamet ettikleri yerlerden aday olmaları zorunlu olacak. Aday adayları yerel yönetimler için projelerini de ortaya koyacak.

DETAYLI ANLATILACAK



Aday adaylığı süreci sonrasında ise mülakatlar başlayacak. Taslak programa göre mülakatların Ekim ayı sonunda başlaması planlanıyor. Mülakatlar sırasında aday adayları kendi projelerini en detaylı şekilde anlatacak. Ayrıca parti yönetimin yapmış olduğu anketlerde adayların belirlenmesi sürecinde etkili olacak.

PROJELER DEĞERLENDİRİLECEK



AK Parti içerisinde belirlenen aday değerlendirme komisyonu hem adayların projelerini hem de halkta karşılıkları olup olmadığını değerlendirecek. Komisyon her belediye için alternatif isim önerilerini ortaya koyacak. Adaylarla ilgili son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.

DAHA FAZLA ZAMAN İMKÂNI



Aday belirleme sürecinde kayyum belediyelerin yanı sıra öncelik AK Partili olmayan belediyelerde olacak. AK Partili olmayan belediyelerin adaylarının öncelikli açıklanmasıyla, bu isimlerin halka kendilerini daha iyi anlatmaları için daha fazla zaman kazanmaları sağlanacak.