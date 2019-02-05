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AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Ordu, Ordu’dan yönetilecek Pensilvanya’dan değil” dedi. Güler, bu sözleriyle isim vermeden İdris Naim Şahin'i eleştirdi.

05 Şubat 2019 Salı 15:23
AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, “Ordu, Ordu’dan yönetilecek Pensilvanya’dan değil” sözleri ile isim vermeden, muhalefetin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı konuşulan İdris Naim Şahin’i eleştirdi.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, "Biz Ordu’yu dışarıdan yönettirmeyeceğiz. Ordu’yu Ordulular yönetecek, ortak akılla, ortak projelerle hep birlikte yöneteceğiz. Bu ortak değerleri oluştururken dışarıdan bir müdahaleyi kabul etmiyoruz. Hele de yurt dışından olacak müdahalelerle bunu yapmayacağız. Ordu, Ordu’dan yönetilecek Pensilvanya’dan değil. Bunları yaparken hiçbir ayrım gözetmeyeceğiz. Bizim için Enver Bey de İdris Bey de bütün partililer de bir değerdir" diye konuştu.

Hilmi Güler, “Ordu, Ordu’dan yönetilecek Pensilvanya’dan değil” sözleri ile isim vermeden, muhalefetin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı konuşulan İdris Naim Şahin’i eleştirdi.

CHP'nin Ordu adayı henüz açıklanmadı

CHP’nin aday ismini açıklamadığı tek büyükşehir belediyesi ise Ordu… CHP’nin Ordu’dan aday göstermeyerek İdris Naim Şahin’e dolaylı destek olacağı iddiaları CHP içinde de tepkilere neden olmuştu.

Kılıçdaroğlu, aday belirlemek için yapılan son Parti Meclisi’nde, Ordu Büyükşehir Belediyesi için "belediye başkan adayı atama" yetkisini aldı. Şimdi ise CHP’nin aday çıkarmayarak İdris Naim Şahin’e dolaylı yoldan destek olup olmayacağı merak konusu…

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 15:23
  1. Ordu
  2. Hilmi Güler
  3. İdris Naim Şahin

YORUM YAZ

  • Okur Okur 50 dk önce
    Bu millet Naim Şahin i akp sayesinde tanıdı,lafı uzatmaya gerek yok.
  • ÖmerÖmer55 dk önce
    Bu idris fetocu olmaktan mahkemeye neden hiç çıkarılmadi.

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