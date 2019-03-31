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AK Parti adayı Murat Zorluoğlu kesin olmayan sonuçlara göre Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı

Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı iken resmi olmayan sonuçlara göre Trabzon’un yeni büyükşehir belediye başkanı olan Murat Zorluoğlu, il genelinden kendisine gösterilen teveccüh ve desteğe karşılık bir teşekkür mesajı yayımladı.

31 Mart 2019 Pazar 23:05
AK Parti adayı Murat Zorluoğlu kesin olmayan sonuçlara göre Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı

Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı iken resmi olmayan sonuçlara göre Trabzon’un yeni büyükşehir belediye başkanı olan Murat Zorluoğlu, il genelinden kendisine gösterilen teveccüh ve desteğe karşılık bir teşekkür mesajı yayımladı.


Hemşehrilerine; Hakk’tan, hakikatten, tevazudan, samimiyetten, gayretten ve Cumhur İttifakı’ndan yana olmalarından dolayı şükranlarını dile getiren Zorluoğlu, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının ülkemiz ve Trabzon için bir kez daha hayırlara vesile olmasını diledi.


112 gün süren seçim kampanyası süresince kendisini destekleyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Trabzon’a gelerek sahada destekçisi olan bakanlara ve partisinin Trabzon milletvekillerine özellikle teşekkür eden Zorluoğlu, il ve ilçe teşkilat mensuplarıyla Cumhur İttifakı’nın paydaşı MHP’lilere de müteşekkir olduğunu söyledi.


Seçimlerinin ülke genelinde huzur ve güven ortamında geçmesini sağlayan güvenlik güçlerine de teşekkür eden Zorluoğlu, “Trabzon’da olgun bir ortamda seçim kampanyası yürüttük. Bu seviyeli ve saygın siyasi atmosfere katkıda bulunan tüm partilere ve adaylarına da teşekkürlerimi iletiyorum. Demokrasi şöleni olarak nitelendirdiğimiz seçimlere katılarak, iradesini beyan eden tüm Trabzon halkına ise yürekten teşekkür ediyorum” dedi.


Trabzon’un tercihini yine adaletten, hakkaniyetten, liyakattan ve Türkiye’nin geleceğinden yana kullandığını ifade eden Zorluoğlu, “Milletimiz her zaman olduğu gibi 31 Mart yerel seçimlerinde de 82 milyonun gücünü, mazlumların duasını, Müslümanların desteğini arkasına alan genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmıştır. Allah milletimizden razı olsun” diye konuştu.


Mesajının sonunda, tüm hemşehrilerine seslenerek, “Emanetinizi aşkla, sevdayla, coşkuyla ve heyecanla taşıyacağımdan ve görev sürem boyunca gönlümdeki Trabzon sevdasını bir an bile kaybetmeden hizmetinize koşacağımdan hiç şüpheniz olmasın” diyen Zorluoğlu, ‘daima millet, daima hizmet’ parolasıyla çalışacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 23:05
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