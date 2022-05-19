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Gündem AK Gençlik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel şarkı: Kafa Tutar Dünyaya
Gündem

AK Gençlik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel şarkı: Kafa Tutar Dünyaya

Adana'da büyük bir gençlik şölenine hazırlanan AK Parti Gençlik Kolları, "Kafa Tutar Dünyaya" şarkısını paylaştı. Şarkıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukluğundan bugüne kadar hayatı işleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 13:48:00 -

AK Parti Gençlik Kolları, Adana'da büyük bir gençlik şöleni'ne hazırlanıyor.

21 Mayıs'ta Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek "Adana Gençlik Şöleni" şöleni öncesi AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan'dan büyük bir sürpriz geldi.

Kafa Tutar Dünyaya yayında

Sabah saatlerinde "Günaydın AK Gençlik. Bugün 12.00’de sizlere sürpriz bir çalışma paylaşacağız. Kulaklıklarınızı hazırlayın" diye tweet atan Eyyüp Kadir İnan, saatler 12.00'yi gösterdiğinde merakla beklenen paylaşımını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukluğundan bugüne kadar hayatının işlendiği şarkı, gençlerin diline şimdiden dolandı.

"Kafa Tutar Dünyaya" isimli şarkı, YouTube ve Spotify'da yayında.

AK Gençlik tarafından hazırlanan şarkı, 21 Mayıs'taki gençlik şöleninde bir koreografi ile yayınlanacak.

Şölene katılacak gençler şimdiden bu büyük sürprizin heyecanını yaşamaya başladı.

81 ilden katılımla büyük gençlik şöleni

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "İnşallah cumartesi günü Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere 81 ilimizden tüm ilçe, il, üniversite, lise teşkilatlarımız, AK Gençlik'in tüm teşkilat mensupları, Adana'nın ev sahipliğinde muhteşem bir şölene imza atacaklar." diye konuştu.

Konserler verilecek

İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından sonra sanatçıların da konser vereceği 21 Mayıs'taki etkinliğe herkesi beklediklerini ifade etti.

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