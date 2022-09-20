AK Belediyeler mutlu gençler

YENİ AKİT ANKARA

AK Partili Belediyeler her yaz olduğu gibi bu yaz da gençler için yüzlerce faaliyetlere imza attı. Gençler; yüzmeden yelkene, futboldan basketbola, tenisten badmintona, itnessa, güreşten savunma sporlarına, trekkingden koşuya, kaykaydan patene, izcilikten dağcılığa, okçuluktan biniciliğe, halk oyunlarından zumbaya kadar 90 branşta gönüllerince hem eğlendi hem öğrendi hem de zinde kaldı.

Gençler, Açık Ara Yüzmeyi Tercih Etti

AK Partili Belediyeler gençlere üç aylık yaz döneminde 90 branşta 1 milyon 205 bin gence spor hizmeti verdi. Yüzmeyi 265.835, futbolu 132.216, basketbolu, 92.450, fitnessı 87.341, taekwondoyu 84.761, voleybolu 62.045, tenisi 56.625, okçuluğu 42.184 ve güreşi 35.386 genç tercih etti. Diğer branşlara da yoğun ilgi gösteren gençlerin bu aktiviteler sayesinde kaliteli zaman geçirdiği ve yeteneklerini geliştirdikleri görüldü.

“Gençler Bizim Göz Bebeğimiz”

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, gençlerin ülkemiz için çok kıymetli olduğunu belirtti. Özhaseki, “Eğitimde, kültürde, sanatta ve bilimde geleceğimiz olan gençlerimize hak ettikleri değeri verirken sporda da dinamik, daha mutlu, yeteneklerini keşfeden, sağlıklı bireyler olmalarını destekliyoruz. Ülkemize, bayrağımıza, vatanımıza, milletimize bağlı ve bu değerleri her zaman kalplerinde gururla taşıyan bir gençlikle yarınlara daha güçlü ve umutla varacağımıza yürekten inanıyoruz. Gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan ve bu doğrultuda yaz spor okullarını organize eden belediye başkanı arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.” dedi.