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Ekonomi AJET’ten yurtdışı uçuş kampanyası! Türk Hava Yolları'nın iştiraki: İndirim başlattı! Mayıs oranları paylaşıldı
Ekonomi

AJET’ten yurtdışı uçuş kampanyası! Türk Hava Yolları'nın iştiraki: İndirim başlattı! Mayıs oranları paylaşıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-01 23:33:00 - 2024-05-02 00:39:59
AJET’ten yurtdışı uçuş kampanyası! Türk Hava Yolları'nın iştiraki: İndirim başlattı! Mayıs oranları paylaşıldı

Türk Hava Yolları’nın düşük maliyetli uçuşlar yapan iştiraki AJet, indirim imkanı sunmaya devam ediyor. Yurt dışı uçuşlarına yönelik kampanya düzenlediğini düzenlediğini duyurdu.

AJet yurt dışı uçuşları için yeni kampanyasını duyurdu. AJet, 1 – 4 Mayıs tarihleri arasında %40 indirimle alacağınız yurtdışı biletleriyle 6 Mayıs–30 Haziran tarihleri arasında uçuş imkanı sağlıyor.

YÜZDE 40 İNDİRİMLİ UÇUŞ İMKANI

1 – 4 Mayıs tarihleri arasında yurt dışı biletinizi %40 indirimli alın (vergiler ve harçlar hariç), 6 Mayıs – 30 Haziran tarihleri arasında ailenizle unutulmaz anılar biriktirin. Ailenizle birlikte unutulmaz anılar biriktireceğiniz, Türkiye’den yurt dışına ve yurt dışından Türkiye’ye seyahatler AJet ile %40 indirim fırsatı sunuyor.

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