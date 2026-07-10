AJet filosunu yeni uçaklarla güçlendiriyor

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, filosunu genişletme ve gençleştirme yolunda önemli bir anlaşmaya imza attı. AJet, dünyanın önde gelen operasyonel uçak kiralama şirketlerinden BOC Aviation ile 5 Airbus A321neo uçak için anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Pratt & Whitney GTF motorlarıyla donatılmış 5 fabrika çıkışlı Airbus A321neo, 2028 yılı içerisinde AJet filosuna katılacak. Yakıt verimliliği, düşük emisyonu ve yüksek operasyonel performansıyla öne çıkan yeni nesil uçaklar, AJet'in büyüyen uçuş ağını güçlendirecek.

"Yeni uçaklar büyüme yolculuğumuza güç katacak"

BOC Aviation ile imzalanan anlaşmayı değerlendiren AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, "Bu anlaşmayla, BOC Aviation ile iş birliğimizi başlatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. AJet büyüme yolculuğunu sürdürürken filomuza katılacak yeni nesil A321neo uçakları, filomuzun modernizasyonu, uçuş ağımızın genişletilmesi ve sürdürülebilirlik hedeflerimize önemli katkı sağlayacak. Bu anlaşma, uçuş ağımızı daha da genişletme ve misafirlerimize daha iyi bir seyahat deneyimi sunma kararlılığımızın önemli bir göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

"AJet'in başarısını desteklemeyi sürdüreceğiz"

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BOC Aviation Ticari Genel Müdür Yardımcısı Paul Kent ise, "Türk Hava Yolları Grubu ile uzun yıllara dayanan güçlü iş birliğimizi, grubun hızla büyüyen üyesi AJet'i de kapsayacak şekilde genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Yeni nesil A321neo uçakları, AJet'in mevcut filosunu güçlendirerek Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki ağını genişletme hedeflerine katkı sağlayacak. Önümüzdeki yıllarda da AJet'in başarısını desteklemeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.