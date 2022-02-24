UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında, Benfica Ajax'la 2-2, Atletico Madrid de Manchester United'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmalar sonrasında Ajax-Benfica, Manchester United-Atletico Madrid rövanş maçları da sorgulanır oldu. Peki Şampiyonlar Ligi Ajax-Benfica, Manchester United-Atletico Madrid rövanşları ne zaman?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid evinde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. 22 yaşındaki Portekizli futbolcu Joao Felix'in 7. dakikada bulduğu gol ile öne geçen Atletico Madrid, 80. dakikada Anthony Elanga'nın golüne engel olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Hollanda temsilcisi Ajax ise deplasmanda, Portekiz takımı Benfica ile 2-2 berabere kaldı ve ikinci maç için avantaj elde etti.

Ajax'ın gollerini, 18. dakikada Dusan Tadic ve 29. dakikada Sebastien Haller attı. Benfica ise 26. dakikada Haller'in kendi kalesine attığı ve 72. dakikada da Roman Yaremçuk'un kaydettiği golle beraberliği yakaladı.

Maçta hem rakip hem de kendi kalesine gol atan Haller, 11 gol ile bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda bulunuyor.

Ajax-Benfica, Manchester United-Atletico Madrid rövanşları ne zaman?

Ajax-Benfica, Manchester United-Atletico Madrid maçın rövanşları, 15 Mart Salı Günü oynanacak.

2022 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman?

ikinci maçlar 8, 9, 15, 16 Mart 2022 tarihlerinde oynanacaktır. Kura çekimi 18 Mart 2022'de yapılacaktır. İlk maçlar 5-6 Nisan 2022, ikinci maçlar 12-13 Nisan 2022 tarihlerinde oynanacaktır.

2022 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Kura çekimi 18 Mart 2022'de yapılacaktır. İlk maçlar 26-27 Nisan 2022, ikinci maçlar 3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde oynanacaktır.

Son 16 play-off turu rövanşlarının ilk maçların skorları şöyle olmuştu:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sevilla (İspanya) (1-3)

Real Sociedad (İspanya) - Leipzig (Almanya) (2-2)

Olympiakos (Yunanistan) - Atalanta (İtalya) (1-2)

Lazio (İtalya) - Porto (Portekiz) (1-2)

Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya) (1-1)

Rangers (İskoçya) - Borussia Dortmund (Almanya) (4-2)

Real Betis (İspanya) - Zenit (Rusya) (3-2)

Braga (Portekiz) - Sheriff (Moldova) (0-2)