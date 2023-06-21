Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Jüpiter'de çekilen görüntü, gizemli yeşil küre! Bu İddia ortalığı karıştırır

Jüpiter’in yeni fotoğrafları ortalığı karıştırdı… Gizemli bir yeşil küre görüntülendi

NASA'nın son açıklamalarına göre, Jüpiter'in derinliklerinde meydana gelen türbülanslı fırtınaların ardından oluşan şimşeklerin sırrı, JunoCam adlı kamerayla yakalanan bir fotoğraf sayesinde aydınlatıldı.

Bu görüntüde Jüpiter'in bulut örtüsünün içinde, yeşil renkte şimşekler çakan parlak bir küre gözlemlendi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre NASA yetkilileri, Dünya üzerindeki şimşeklerin genellikle ekvator üzerindeki sudan kaynaklandığını açıklarken, Jüpiter'deki şimşeklerin ise bulut tabakalarında bulunan amonyak-su karışımından meydana geldiğini belirtti. Özellikle gezegenin kutup bölgelerine yakın noktalarda bu tür olayların sıkça yaşandığı ifade edildi.

Yaklaşık 32 bin kilometre yükseklikteki yörüngeden çekilen bu fotoğraf, Juno adlı uzay aracının Jüpiter keşif misyonu sırasında elde edilen önemli bir buluş olarak kaydedildi. Fotoğrafın keşfedilmesinde NASA Jet Tahrik Laboratuvarı'ndan araştırmacı Kevin M. Gill'in büyük katkısı olduğu belirtildi.

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Bu fotoğrafta görülen yeşil küre, Jüpiter'in atmosferinin bir parçası olarak önemli bir olayı yansıtıyor. Bilim insanları, Jüpiter'deki şimşeklerin Dünya'da meydana gelenlere kıyasla 10 kat daha güçlü olduğunu ve hatta diğer gezegenlerde de şimşek aktivitesinin tespit edildiğini vurguladılar. Örneğin, Satürn'de saniyede 10 kez şimşek çakmalarının yaşandığı biliniyor.

35 DEFA TUR ATTI

Juno uzay aracı, 2016 yılında göreve başladığından bu yana Jüpiter'in etrafında 35 tur atmış durumda. Bu süre boyunca araştırmacılar, gezegenin soluk toz halkaları, "Büyük Mavi Nokta" adı verilen gizemli oluşum, ekvator yakınındaki manyetik alanı ve daha birçok bilinmeyeni hakkında değerli veriler toplamaya devam ettiler.

Söz konusu görev, Jüpiter ve diğer gezegenlerin anlaşılmasında büyük bir adım niteliği taşıyor. NASA'nın bu son keşfi, Jüpiter'in türbülanslı atmosferindeki olağanüstü olayların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak.