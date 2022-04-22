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Dünya Ajanslar son dakika geçti! Rusya'dan alçak saldırı
Dünya

Ajanslar son dakika geçti! Rusya'dan alçak saldırı

Bölgedeki haber ajanslarının "son dakika" koduyla dünyaya servis ettikleri habere göre; Rus askerleri Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Slavyansk kentinde bir hastaneyi vurdu. Hastane, saldırıların ardından hasar alırken, Slavyansk Valisi Vadim Lyah konuya ilişkin "Muhtemelen misket bombaları kullanıldı. Şans eseri ölen kimse olmadı. Zararın boyutları belirleniyor. Dnepr ve Pakrovsk şehrine tahliye otobüsleri kalkacak. Kimler yazıldıysa geç kalmasın" açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 11:50:00 -
Ajanslar son dakika geçti! Rusya'dan alçak saldırı

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri hedef almayı sürdürüyor. Bölgedeki haber ajanslarının "son dakika" koduyla dünyaya servis ettikleri habere göre; Rus askerleri Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Slavyansk kentinde bir hastaneyi vurdu. Hastane, saldırıların ardından hasar alırken, Slavyansk Valisi Vadim Lyah saldırının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı. Lyah saldırılarda can kaybı olmadığını belirterek, "Muhtemelen misket bombaları kullanıldı. Şans eseri ölen kimse olmadı. Zararın boyutları belirleniyor. Dnepr ve Pakrovsk şehrine tahliye otobüsleri kalkacak. Kimler yazıldıysa geç kalmasın" ifadelerini kullandı.

20 yerleşim yeri bombalandı

Ukrayna Polis Teşkilatı tarafından da yapılan açıklamada, Donbass'ta 20 farklı yerleşim yerinin Rus bombalarının hedefi olduğunun altı çizilerek, "Donetsk bölgesinde Rus askerleri 20 yerleşim yerini bombaladı. Polis birimleri Rusya'nın savaş suçlarını belgeliyor. Saldırılar sonucunda 4 kişi yaralandı. Binaların, hastanelerin, okulların, fabrikaların olduğu 34 sivil noktaya saldırıldı. Düşman Grad bombası, tank ve topçu atışıyla sivilleri hedef aldı. Ukrayna Ceza Kanunu'nun 428. Maddesi (Savaş suçları) gereğince Rusya'ya yönelik dava açtı" denildi.

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Yorumlar

Mardinli Hoca

Bu melun çok acımasızdır Allah cc kahhar ismiyle kahr ve perişan etsin Amin

Nostalji_2021

... PUTIN IN PİS İŞŞLERİ BUNLAR.. dıktator ve katıl putın tarıhe soykırımcı olarak geçeçecktır.
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