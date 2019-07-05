Ajans kurulacak hedefler tutturulacak

Hükümet, 2023 için belirlenen 70 milyon turist; 70 milyar dolar turizm geliri hedefini tutturmak için Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı’nı devreye sokuyor. Türkiye’nin tanınırlığını arttırıp dünya turizminden aldığı payı yükseltmeye çalışacak olan ajansın kuruluşu için AK Partili milletvekillerinin verdiği kanun teklifi, otelciler ve tur operatörlerince memnuniyetle karşılandı.

Sezon 12 aya yayılacak

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın 7 bölgenin; 81 ilin güzelliklerini dünyaya sunacağını söyledi.

Ajansın ekonomiye ve turizme olumlu katkı yapacağını anlatan Onaran, “Bu adımla ülkemizin tamamı tanıtılacak, tatil sezonu 10-12 aya yayılacak, 2023 için konulan 70 milyon turist ve 70 milyar dolar gelir hedefi yakalanacaktır” dedi.

Sektör söz sahibi olacak

Ajans sayesinde otellerin ve acentelerin Türkiye’nin tanıtımında söz sahibi olacağının altını çizen Onaran, “Böylece sektörden gelen ‘Reklam stratejisi Ankara tarafından belirleniyor. Stratejide bizim görüş ve önerilerimiz yer almıyor” gibi şikâyetlerin önüne geçilecek” ifadelerini kullandı. Ajansın faaliyetlerinin finansmanı için turizm belgeli işletmelerin gelirlerinde yüzde 1 kesinti yapılacağını hatırlatan Onaran, “Burada belki binde 5 gibi makul bir oran uygulamak daha yerinde olur” önerisini sundu.

Kaliteli turist gelecek

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Erdem de Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın ören yerleri ile tarihi alanları bilinir kılacağını dile getirdi.

Ajansla her bölgenin tanıtımının tek elden yapılacağına işret eden Erdem, “Bu kurum bizi 2023’e taşıyacaktır. Malum 70 milyar dolar hedefi için 100 milyon turist çekmeliyiz. Ve her bir turistten bin 200 dolar gelir elde etmeliyiz. Bu plan tutar mı? Tutar. Tanıtım atağı başlatılırsa kaliteli ve zengin turistler ülkemize çekilebilir” diye konuştu.