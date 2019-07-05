0553 313 94 23

Ajans kurulacak hedefler tutturulacak

Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kuruluşu için düğmeye basıldı. 7 bölgeyi, 81 ili tüm yönleriyle dünyaya tanıtacak olan ajansın ülkemizin turizm gelirini 40 milyar dolardan 70 milyar dolara taşıyacağı öngörülüyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 09:28
Ajans kurulacak hedefler tutturulacak

Hükümet, 2023 için belirlenen 70 milyon turist; 70 milyar dolar turizm geliri hedefini tutturmak için Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı’nı devreye sokuyor. Türkiye’nin tanınırlığını arttırıp dünya turizminden aldığı payı yükseltmeye çalışacak olan ajansın kuruluşu için AK Partili milletvekillerinin verdiği kanun teklifi, otelciler ve tur operatörlerince memnuniyetle karşılandı.

Sezon 12 aya yayılacak

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın 7 bölgenin; 81 ilin güzelliklerini dünyaya sunacağını söyledi.

Ajansın ekonomiye ve turizme olumlu katkı yapacağını anlatan Onaran, “Bu adımla ülkemizin tamamı tanıtılacak, tatil sezonu 10-12 aya yayılacak, 2023 için konulan 70 milyon turist ve 70 milyar dolar gelir hedefi yakalanacaktır” dedi.

Sektör söz sahibi olacak

Ajans sayesinde otellerin ve acentelerin Türkiye’nin tanıtımında söz sahibi olacağının altını çizen Onaran, “Böylece sektörden gelen ‘Reklam stratejisi Ankara tarafından belirleniyor. Stratejide bizim görüş ve önerilerimiz yer almıyor” gibi şikâyetlerin önüne geçilecek” ifadelerini kullandı. Ajansın faaliyetlerinin finansmanı için turizm belgeli işletmelerin gelirlerinde yüzde 1 kesinti yapılacağını hatırlatan Onaran, “Burada belki binde 5 gibi makul bir oran uygulamak daha yerinde olur” önerisini sundu.

Kaliteli turist gelecek

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Erdem de Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın ören yerleri ile tarihi alanları bilinir kılacağını dile getirdi.

Ajansla her bölgenin tanıtımının tek elden yapılacağına işret eden Erdem, “Bu kurum bizi 2023’e taşıyacaktır. Malum 70 milyar dolar hedefi için 100 milyon turist çekmeliyiz. Ve her bir turistten bin 200 dolar gelir elde etmeliyiz. Bu plan tutar mı? Tutar. Tanıtım atağı başlatılırsa kaliteli ve zengin turistler ülkemize çekilebilir” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:28
  1. Ankara
  2. Hükümet
  3. 2023
  4. AK Partili milletvekilleri
  5. Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı
  6. Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran
  7. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Erdem
  8. Reklam stratejisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'de yılın bombası patladı
    1. Süper Lig'de yılın bombası patladı
    2. (Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan..
    3. TEM’de 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı
    4. Türk çam balı ISO belgesi alınca..
    5. Bingöl’de 3 sığınak imha edildi, EYP..
    6. Antalya’da çökertilen dolandırıcılık..
    7. Kapadokya’da Birsen Tezer rüzgarı..
    8. Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'yanmaz kefen'..
    9. Şehirlerarası yolcu otobüslerine..
    10. Rektör Büyükuslu, Vali Yazıcı’yı..
    11. (Özel) Osmanlı’nın günlük yaşamı..
    12. Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 3 kişi..
    13. Türk kirazına Çin kapıları yeniden..
    14. Araç sahiplerine güzel haber! Benzine..
    15. ABD’de sosisli sandviç yeme yarışması
    16. Macron'un Suriye Özel Temsilcisi..
    17. Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY..
    18. "Bilişim 500" ödüllerinin sahipleri..
    19. Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 8..
    20. Yüzdeki çizgilere dikkat
    21. Amerikan gazetesinde PKK rezaleti!..
    22. Sulatanbeyli’nde Paksoy Parkı hizmete..
    23. Türkiye Şampiyonu tekvandocu Yangın,..
    24. Komşu illerin domatesi..
    25. Dolar/TL, 5,6070 seviyelerinden işlem..
    26. (Özel) Ataşehir’de alış veriş..
    27. Pazaryeri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu..
    28. Dr. Burak Toprak, obsesif kompulsif..
    29. Yok olma tehlikesi bulunan meyveler..
    30. Bel fıtığı veya dar kanal..
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    İlker Başbuğ'dan dikkat çeken S-400 açıklaması: Güney'e koyarsanız...
    İlker Başbuğ'dan dikkat çeken S-400 açıklaması: Güney'e koyarsanız...
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"