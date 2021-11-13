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Dünya Ajan oldukları gerekçesiyle tutuklanmışlardı! İsrail'den Türkiye kararı
Dünya

Ajan oldukları gerekçesiyle tutuklanmışlardı! İsrail'den Türkiye kararı

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın evini fotoğraflayan ve casus oldukları gerekçesiyle cezaevine gönderilen İsrailli kişiler için Türkiye'ye geleceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 14:52:00 -
Ajan oldukları gerekçesiyle tutuklanmışlardı! İsrail'den Türkiye kararı

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla tutuklanan kişilerin ajan oldukları iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Çiftin devlet için çalıştığını yalanlayan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, tutuklu çiftin en kısa zamanda cezaevinde bakanlık yetkililerince ziyaret edilmesini umduğunu söyledi.

İsrail medyasından i24'ün aktardığı habere göre, Natali Vaknin'in kardeşi, Ynet haber sitesine verdiği demeçte, kardeşinin çektiği fotoğrafı aile WhatsApp grubuna attığını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, hem Vaknin çiftinin ailesi hem de Türk yetkililerle temasta olunduğunu duyurdu.

 

BBC'nin aktardığı habere göre de, Natali and Mordi Vaknin isimli İsrail vatandaşlarının tutuklama gerekçesi olarak Türkiye ve İsrail medyasında farklılıklar yer aldı.

 

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