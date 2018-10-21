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Ajan Brunson'ın üssü Diriliş Kilisesi, dernek binası oldu!

Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan ajan Andrew Brunson'ın üs olarak kullandığı ve kaçak olan Diriliş Kilisesi, soruşturma başlatılacağının açıklanmasının ardından Diriliş Kilisesi Derneği Merkezi'ne çevrildi.

21 Ekim 2018 Pazar 15:26
Ajan Brunson'ın üssü Diriliş Kilisesi, dernek binası oldu!

İzmir'de terör örgütleri adına suç işlemek ve casusluk suçlarından yargılandığı davada 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edilerek ABD'ye giden ajan Andrew Brunson'ın garip gayrimenkul satış trafiği ortaya çıktı.

Satın alan, şahidin eşi çıktı

Ajan Brunson'ın yasadışı faaliyetlerinde üs olarak kullandığı İzmir Alsancak'taki binanın satışının ardından kiliseyi ve Alsancak Işılay Saygın sokaktaki Saygın Apartmanı'ndaki evinin garip satış trafiği gün yüzüne çıkarıldı.

Brunson'ın Handan Mığdıslı Yılmaz adına bir öğretim görevlisinden yıllar önce kiraladığı kilisenin kaçak olduğu, tapuda kagir ev olarak geçtiği ve duruşmadan 8 gün önce satıldığı öğrenilmişti.

Yeni Asır'ın haberine göre, 20 yıla yakın bir süredir kilise olarak kullanılan iki katlı 90 metrekarelik evi 270 bin dolara satın alan Elif Doğan'ın, Brunson lehine mahkemede şahitlik yapan U. Doğan'ın eşi olduğu ortaya çıktı.

Elif Doğan'ın kilisenin müritleri arasında olduğu ve İzmir'e gelen yabancılara kiliseleri gezdirip tur düzenledikleri belirlendi.

Kaldığı evin satışı eşine yapılmış

Öte yandan ajan Brunson'ın ikamet ettiği ve ev hapsinde tutulduğu dönemde kaldığı Alsancak Işılay Saygın Sokak'taki Saygın Apartmanı'ndaki dairesinde de ilginç bir satış gerçekleştiği gün yüzüne çıktı. Ajan Brunson'un evi, yakın çalışma arkadaşı Handan Mığdıslı Yılmaz'dan aldığı vekaletle 2014 yılının 6. ayında, eşi Norine Brunson'a 195 bin 600 liraya satıldığı ortaya çıktı.

Soruşturma başlatılmadan önce kiliseden dernek binasına çevrildi

Geçtiğimiz günlerde korsan olduğu ortaya çıkan Diriliş Kilisesi'nin tabelasının sökülmesinin ardından dün korsan kilisenin binasına yeni bir tabela asıldı. Ajan Brunson'ın ABD'ye apar topar götürülmesinin ardından cemaat üyesi oldukları ortaya çıkan Elif Doğan ve Semra Çetin tarafından, 270 bin dolara satın alınmıştı.

Alsancak 1469 Sokak'ta bulunan Diriliş Kilisesi'ne yetkililerin soruşturma başlatacağını açıklaması üzerine kilisenin tabelası apar topar sökülmüştü. Dün kilisenin kapısının bulunduğu yere 'Diriliş Kilisesi Derneği Merkezi' ibaresiyle yeni bir tabela asıldı.

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 15:26
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  11. Norine Brunson
  12. Diriliş Kilisesi
  13. Semra Çetin
  14. Alsancak 1469 Sokak
  15. Diriliş Kilisesi Derneği Merkezi

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