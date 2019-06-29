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Ajan Brunson küstahlığının dozunu artırdı: Washıngton Ankara'ya daha çok ekonomik baskı yapmalı

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'ne bağlı Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Kongresi'ndeki Türkiye oturumunda ikinci kez söz alan Rahip Brunson, 1. oturumda kullandığı küstah ifadelerini sürdürerek, "Washington, Türkiye'ye yönelik ekonomik baskıya devam etmeli. Ben böyle serbest bırakıldım." dedi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:40
Ajan Brunson küstahlığının dozunu artırdı: Washıngton Ankara'ya daha çok ekonomik baskı yapmalı

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

15 Temmuz darbe girişiminde casusluk yaparak etkin rol oynadığı suçuyla İzmir'de 2 yıl tutuklu kalan daha sonra ABD'ye iade edilen rahip Andrew Brunson, Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Kongresi'nde küstah ifadeler kullanmaya devam etti. Brunson, "Washington, Türkiye'ye yönelik ekonomik baskıya devam etmeli. Ben böyle serbest bırakıldım." dedi.

'Erdoğan rejimi düşmanca bir tutum içinde' demişti

Dünkü oturumda "Türkiye’deki dini azınlıklara yönelik nefret dilinde artış var. Özellikle Erdoğan rejimi düşmanca bir tutum içinde." diyen Brunson, küstahlığının dozunu arttırarak, şu skandal ifadeleri kullandı: 

'ABD elindeki ekonomik kozları kullanmalı'

"ABD dünyanın en güçlü ve zengin ülkesi. Washington elindeki ekonomik kozları kullanarak Ankara'ya daha fazla baskı yapmalı. Ben bu şekilde serbest bırakıldım ve bunun için Amerikan hükümetine minnettarım. Washington tarafından uygulanacak ekonomik yaptırımlarla Türkiye'deki Hristiyan azınlıkların üzerindeki baskıyı engelleyebiliriz."

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:40
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. Ajan Brunson
  4. ABD
  5. Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Kongresi

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