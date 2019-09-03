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Aizonai Antik Kenti, doğal fotoğraf stüdyosu

Son dönemde gelin ve damat adayları, fotoğraf çektirmek için çevre il ve ilçelerden Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti’ne büyük ilgi gösteriyor.

03 Eylül 2019 Salı 10:13
Aizonai Antik Kenti, doğal fotoğraf stüdyosu

Son dönemde gelin ve damat adayları, fotoğraf çektirmek için çevre il ve ilçelerden Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti’ne büyük ilgi gösteriyor.


Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ’’Çavdarhisar ilçemizde bulunan Aizonai Antik Kenti yeni evlenen çiftler için doğal bir fotoğraf stüdyosu oldu. Geçtiğimiz yıllara göre gelinlik çekeimi için ilçemize gelen çift sayısında yüzde 400’e varan oranda ciddi bir artış var. Afyon, Eskişehir, Uşak, İzmir, Manisa, Balıkkesir hatta Ankara’dan bile çekim için gelen çiftlerimiz oldu. Yakın zamanda tamamlanacak olan konuk evleri ve köprü düzeneleme çalışmaları ileAizonai Antik Kenti daha da cazip hale gelecek. Tüm vatandaşlarımızı bu eşsiz güzellikleri görmeleri için ilçemize bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:13
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