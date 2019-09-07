Airlines Türk Hava Yolları seferleri Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Çin'e daha sefer düzenlemek istediklerini söyledi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Çin'e daha sefer düzenlemek istediklerini söyledi. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Çin'in Hangzhou kenti yetkilileriyle bir araya geldi. Türkiye-Çin hava ulaşımı konusunda fikir alışverişinde bulunan taraflar, daha fazla sefer yapılması konusunda neler yapılabileceğini konuştu. Bilal Ekşi buluşmayı Twitter'dan duyurdu. Ekşi, “Çin'e daha fazla noktaya sefer düzenlemek arzusundayız. Bu yöndeki çabalarımız aralıksız sürüyor.” dedi. Türk Hava Yolları sefer sayıları THY'nin sitesi üzerinden anlık takip edilmekte.

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