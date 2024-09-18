  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Air France, Lübnan ve İsrail'e uçuşlarını askıya aldı
Gündem

Air France, Lübnan ve İsrail'e uçuşlarını askıya aldı

Yeniakit Publisher
2024-09-18 19:05:00 -
Air France, Lübnan ve İsrail'e uçuşlarını askıya aldı

Fransız hava yolu şirketi Air France, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle Lübnan ve İsrail'e olan uçuşlarını yarına kadar askıya aldığını açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Air France, bölgedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek Paris'ten Beyrut ve Tel Aviv'e yapılacak tüm uçuşların yarına kadar iptal edildiğini duyurdu.

Air France, uçuşların yeniden başlamasının sahadaki durumun günlük olarak değerlendirilmesine bağlı olacağını kaydetti.

Şirket, uçuşları iptal edilen müşterilere bilgi verileceğini, biletlerin geri ödeneceğini veya ileri bir tarihe ertelenebileceğini bildirdi.

- Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 2’si çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

Fransa ve İtalya, Türkiye'yi sattı! Ankara yerli S-400'ü ateşledi
Fransa ve İtalya, Türkiye'yi sattı! Ankara yerli S-400'ü ateşledi

Teknoloji

Fransa ve İtalya, Türkiye'yi sattı! Ankara yerli S-400'ü ateşledi

ABD, İsrail, İngiltere ve Fransa şokta! Türkiye ve Mısır bombayı patlattı
ABD, İsrail, İngiltere ve Fransa şokta! Türkiye ve Mısır bombayı patlattı

Ekonomi

ABD, İsrail, İngiltere ve Fransa şokta! Türkiye ve Mısır bombayı patlattı

Fransa'da cinsel istismar skandalı! 'Ben bir tecavüzcüyüm' dedi!
Fransa'da cinsel istismar skandalı! 'Ben bir tecavüzcüyüm' dedi!

Dünya

Fransa'da cinsel istismar skandalı! 'Ben bir tecavüzcüyüm' dedi!

Fransa'da yeni kabine bu hafta açıklanacak
Fransa'da yeni kabine bu hafta açıklanacak

Dünya

Fransa'da yeni kabine bu hafta açıklanacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23