Aileyi bölen uygulamalardan vazgeçilmeli

Oğuzhan Gültekin Ankara

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen tarafından Kızılcahamam’da düzenlenen 5. Kadın Komisyonları Türkiye buluşması programında konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, çıktıkları yolun uzun, çetin ve meşakkatli ama bir o kadar da zorunlu, huzurlu ve hayırlı olduğunu ifade ederek, “Bu yola birlikte çıktık, kadın erkek demeden birlikte yürüyeceğiz. Kat edilecek mesafeler, elde edilecek kazanımlar, el uzatılacak mazlumlar ve mağdurlar, sesimizin ve sözümüzün ulaştırılacağı ülkeler, kıtalar bizleri bekliyor” dedi.

‘Esnek mesai’ uygulamasını gerekli görüyoruz

Kadınların işgücüne katılımlarının düşük olmasının veya işi bırakmak zorunda kalmalarının en önemli nedenlerin çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerindeki yetersizlik olduğunu vurgulayan Ali Yalçın, “Bu konuda sendika olarak özellikle çalışan kadınların kolay ulaşacağı, ücretsiz işyeri ve mahalle kreşlerinin açılmasını veya kreş yardımı yapılmasını talep ediyoruz. Kadınların yaşadığı bir başka sorun ise yönetim ve karar alma mekanizmalarında yeterince yer alamamaktır. Bu konuda da gerekli kolaylaştırmaların yapılması için gayret ediyoruz. İşçiler ebeveynler için yarı zamanlı çalışma hakkından, çıkarılan yönetmelikle 2016’dan beri istifade edebiliyorken, kamu görevlileri, ilgili yönetmelik hâlâ çıkarılmadığı için henüz bu haktan faydalanamıyorlar. Bu bağlamda memurlar için de alt mevzuat hükmü bir an önce çıkarılmalıdır. Biz, ‘esnek istihdama’ karşıyız ama aile kurumu için gerekli durumlarda ‘esnek mesai’ uygulamasına karşı değiliz, bilakis bunu gerekli görüyoruz. Aileyi olumsuz etkileyen, çok önemli bir sorun da 4/B, yani sözleşmeli istihdamla ilgilidir. Aileyi bölen bu uygulamadan derhal vazgeçilerek kadrolu istihdama geçilmelidir” şeklinde konuştu.

“Yorulmak, mola vermek yok, yavaşlamak yok”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu eski Başkanı Habibe Öçal da şöyle konuştu: “İşte bugün bu sorumluluğu yeniden hatırlama vaktidir. 2023 hedeflerimize kararlılıkla yürürken, kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız. Kadınların zorba tavırla, küstah bir tarzla kamu hizmetinden dışlandığı kara günler çok şükür geride kaldı. Artık, sizlerin fikirleri, eylemleri, direnci ve direnişiyle, alkışlanan kadınlar, kadın örgütlerimiz var. Varlığınız, davamızın zirveden yeni ufuklara ulaşmasını kolaylaştıracak. Sizlerin bu dik duruşu ve azminiz olduğu müddetçe, milletin Meclisi’nde bu ülkenin kadınlarına had bildirmeye çalışan hadsizler olmayacak. Hiç kimse inancı yüzünden ötekileştirilmeyecek. Siz gücümüze güç kattığınızda ne vesayet geri gelebilecek ne cuntacılar ne de darbeciler bir daha sahneye çıkmaya cesaret edebilecek. Anne olarak şefkati, eş olarak sadakati yüklenen kadınların, sendikacı olarak emek mücadelesinde kudretin ve ekmek mücadelesinde gayretin simgesi olması sizin eseriniz. O zaman, yorulmak, mola vermek yok. Yeterince büyüdük diyerek yavaşlamak yok.”

“Çalışma hayatı aile kurumunu yıpratmayacak şekilde düzenlenmeli”

“Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı olarak sizlerle ilk buluşmamız” diyen Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, “Biz çalışma hayatında kadınların sorunlarına tali çözümler arayan değil, yapısal sorunlara yapısal çözümler üretenleriz. Biz Türkiye’nin en büyük ve en etkili sendikasıyız. Bugün için üye sayımız 450 binleri aşmıştır. Kadın üye sayımız 185 bindir. Toplumsal meselelere, kültüre, medeniyet değerlerine duyarlı bir topluluğun inşası için gerekli birçok imkâna sahibiz. Yürüyüşümüzün ufku, bütün bir medeniyet coğrafyamızı, giderek bütün dünyayı sarmalıdır, sarmak zorundadır. İnsani ve vicdani değerleri öne çıkardığımız hareketimize bütün bölgemizin ve modern kapitalizmin kültürel saldırıları altında perişan edilmiş dünyanın ihtiyacı vardır. Biz kaoslar, krizler ve savaşlar içinde kıvranan bütün bir yeryüzünün özlenen müjdecileri olmak durumundayız. Biz Eğitim-Bir-Sen’li kadınlar olarak, bu vasatın içine sıkıştırılan mücadeleyi reddediyoruz. Biz diyoruz ki, anneliğimiz, eş olmamız, evlat olmamız kadın olmamıza yük değil. Biliyoruz, bizi bu kimliklerimizden azade kılmak isteyen küresel kapitalist sistemdir. Biz diyoruz ki, çalışma hayatı aile kurumunu yıpratmayacak şekilde düzenlenmelidir” ifadelerini kullandı.