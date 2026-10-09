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Yerel Ailesiyle yangından çıktı, evini izlerken fenalaşıp hayatını kaybetti
Yerel

Ailesiyle yangından çıktı, evini izlerken fenalaşıp hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ailesiyle yangından çıktı, evini izlerken fenalaşıp hayatını kaybetti

Manisa’nın Kula ilçesinde iki katlı ahşap evinde çıkan yangından ailesiyle birlikte dışarı çıkan Metin Balcı (56), söndürme çalışmalarını izlerken fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Balcı, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Seyitali Mahallesi 184 Sokak’ta çıktı. İddiaya göre, Balcı ailesinin yaşadığı evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Metin Balcı ve yakınları evden çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Ekipler alevlere müdahale ettiği sırada evinin yanışını izleyen Balcı fenalaştı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Seyitali Mahallesi 184 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Metin Balcı ve ailesinin yaşadığı iki katlı ahşap evin 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Evin ikinci katı kısa sürede alevlere teslim olurken, Balcı ve aile üyeleri hızla sokağa çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YANAN EVİNİ İZLERKEN FENALAŞTI

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken yanan evini izleyen Metin Balcı, fenalaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Balcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yangın ise ekiplerin müdahalesiyle çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında alt kat da zarar görürken, bölgeye gelen Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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