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Aktüel

Ailesiyle tartıştıktan sonra 5. kattan atladı

Diyarbakır’da ailesiyle tartıştığı iddia edilen kadın, 5.

2020-04-19 00:02:12 -
Ailesiyle tartıştıktan sonra 5. kattan atladı

Diyarbakır’da ailesiyle tartıştığı iddia edilen kadın, 5. kattaki evlerinin penceresinde atlayarak ağır yaralandı.


Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi 5. Nisan Mahallesi Medine Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, evde ailesi ile tartışan bir kadın, 5. kattaki evlerinin penceresinden atladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken ismi öğrenilemeyen kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil çalışmasında ve incelemede bulundu.


Olayla ilgili olarak çok yönlü inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli olayla ilgili olarak intihar eden kadının aile bireylerinin ifadelerine başvurmak üzere karakola götürdü.

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