  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Polonya Dışişleri Bakanı 'AB lağvedilmeli" diyen Musk'a "Mars'a git' yanıtını verdi

Trump bastırdı Herzog geri adım atmadı! İsrail egemenlik resti çekti!

Prof. Dr. Cihangir Kaymaz’ın sözleşmesi yenilenmedi: Dünyaca tanınan kardiyolog için hastalar ve öğrenciler harekete geçti

İstanbul derbisinde puanlar bölüşüldü

Gençlerbirliği'nde kaos! Volkan Demirel istifa ediyor: Mehmet Kaya yoksa ben de yokum

Milli servet göz göre göre hurdaya gitti! İstanbul’da bisiklet rezaleti patladı!

Türkiye’nin kırmızı çizgisi Doha’dan dünyaya ilan edildi! Suriye masasında kritik uyarılar yapıldı

Arif Kocabıyık tutuklandı

Ekonomide yeni dönem sinyali! Kalıcı güç için kritik mesaj

Trump vurgusu dünya gündemini şaşırttı! Fidan’dan Doha’da net mesaj
Yaşam Ailesiyle tartıştı, öfkesini arabadan çıkardı
Yaşam

Ailesiyle tartıştı, öfkesini arabadan çıkardı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Konya Beyşehir'de ailesiyle tartıştığı öne sürülen bir kişi, park halindeki otomobilini ateşe verdi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde gece yarısı yaşanan olay mahallede paniğe yol açtı. Olay, gece yarısı Hacıakif Mahallesi, 40694 numaralı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahısın sahibi olduğu aracını ateşe vererek yaktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri boş arsa üzerinde yanan araca müdahale ederek söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

 

Polis, olay sonrası başlattığı çalışma sonrası araç sahibinin tartıştığı ailesine kızarak aracını ateşe verdiği iddiası üzerine olay yerinden kaçan şahsı yakalayarak gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

O ülke alevlere teslim! 50’den fazla orman yangını çıktı
O ülke alevlere teslim! 50’den fazla orman yangını çıktı

Dünya

O ülke alevlere teslim! 50’den fazla orman yangını çıktı

159 can alan Hong Kong yangınında skandal iddia: Müteahhit firmanın güvenlik sicili gizlenmiş
159 can alan Hong Kong yangınında skandal iddia: Müteahhit firmanın güvenlik sicili gizlenmiş

Dünya

159 can alan Hong Kong yangınında skandal iddia: Müteahhit firmanın güvenlik sicili gizlenmiş

Yangında hasar gören binanın şehit polisin ailesine ait olduğu ortaya çıktı
Yangında hasar gören binanın şehit polisin ailesine ait olduğu ortaya çıktı

Yerel

Yangında hasar gören binanın şehit polisin ailesine ait olduğu ortaya çıktı

Yangın Feke’yi cehenneme çevirdi! Ev kül oldu lojman harabeye döndü
Yangın Feke’yi cehenneme çevirdi! Ev kül oldu lojman harabeye döndü

Yerel

Yangın Feke’yi cehenneme çevirdi! Ev kül oldu lojman harabeye döndü

Yangın dolaplarından su gelmedi, merdivenler depo çıktı! Hala akıllanmadık bedava yaşıyoruz
Yangın dolaplarından su gelmedi, merdivenler depo çıktı! Hala akıllanmadık bedava yaşıyoruz

Gündem

Yangın dolaplarından su gelmedi, merdivenler depo çıktı! Hala akıllanmadık bedava yaşıyoruz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23