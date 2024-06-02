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Dünya Ailesinden 8 kişiyi baltayla öldürüp intihar etti
Dünya

Ailesinden 8 kişiyi baltayla öldürüp intihar etti

Yeniakit Publisher
2024-06-02 16:15:00 -
Ailesinden 8 kişiyi baltayla öldürüp intihar etti

Hindistan'da 22 yaşındaki Dinesh Saryam, çocuklarını, eşini ve ebeveynlerini olmak üzere toplamda 8 kişiyi baltayla katletti ardından ise intihar etti.

Yerel güvenlik, katliamdan yaralı olmasına rağmen 10 yaşındaki bir çocuğun kaçıp kurtulduğunu ve cinayetleri haber verdiğini açıkladı. Polis, köyün giriş çıkışlarını kaparak kordon altına aldı.

Cansız bedenler bir evin farklı farklı odalarında bulundu. Polis Müfettişi Manish Khatri, ailesini katleden Saryam'ın yakalanmasaydı amcasının evine gideceğini orada da dehşet saçacağını söyledi.

Polis, Saryam'ın katliamı yaparken uyuşturucu etkisi altında olduğunu iddiasını araştırıyor.

Aile üyeleri için toplu cenaze töreni düzenlenirken katilin ablası Asha Bai, kardeşinin son zamanlarda huzursuz göründüğünü, davranışlarının ise olumsuz yönde değiştiğini anlattı.

Yetkililer, cinayetleri duyuran cesur çocuk da dahil olmak üzere, geride kalan aile üyelerine tazminat verileceğini duyuruldu.
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