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Ailesi şokta! Kalp krizi geçiren Derin yaşamını yitirdi

İzmir'in Çeşme ilçesindeki evinde kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yuman 26 yaşındaki Derin Erpulati, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

06 Haziran 2019 Perşembe 18:45
Ailesi şokta! Kalp krizi geçiren Derin yaşamını yitirdi

İzmir'de, halkla ilişkiler bölümü mezunu olan ve kendisine iş kurmaya hazılanan Derin Erpulat (26), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Erpulat'ın ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Kentteki bir kolejin müdiresi Didem Erpulat ile Tevfik Erpulat çiftinin iki kızından büyüğü Derin Erpulat, salı gecesi, İzmir'in Çeşme ilçesindeki evinde kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erbulat, Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erpulat'ın duran kalbinin tekrar çalıştırılması için kalp masajı yapıldı ardından, İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Erbulat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamadı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olan ve kendisine iş kurmaya hazırlanan Derin Erpulat'ın ani ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Derin Erpulat'ın cenazesi, yarın Alsancak Hocazade Camisi'nde, öğlende kılınacak cenaze namazının ardından, Alaçatı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 18:45
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Çeşme ilçesi
  4. Derin Erpulat
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