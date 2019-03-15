Ailesel Akdeniz ateşi FMF nedir Akdeniz ateşi hangi bölüm bakar

Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) karın ve/veya göğüs ağrısı ve/veya eklem ağrısı ve şişliğinin eşlik ettiği tekrarlayan ateş nöbetleri ile karakterize bir genetik hastalıktır. Ani başlayan ateş, karın ağrısı, göğüs ağrısı, eklemlerde ağrı ve şişlik, ishal ve kabızlık gibi belirtiler görülen Ailesel Akdeniz ateşi (FMF) nedir? Hastalık genellikle Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerinde etkili olur. Ailesel Akdeniz ateşi yani FMF nedir belirtileri neler Akdeniz ateşi hangi bölüm bakar?

Dünya çapında nadir görülen bir hastalık olarak kabul edilen Ailesel Akdeniz ateşi (FMF) nedir? Ailesel Akdeniz ateşine hangi bölüm bakar? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz. “Familial Mediterranean Fever” yani Ailesel Akdeniz ateşi (FMF), tekrarlayan ateş atakları, abdominal astarın iltihabı (peritonit), akciğerleri saran astarın iltihabı (plörezi), ağrılı, şişmiş eklemler (artralji ve bazen artrit) ile karakterize kalıtsal bir hastalıktır. Bacaklarda özellikle dizlerin altında kırmızı bir döküntü ile karakterizedir. Bu duruma bazen nükseden polipirozit veya ailesel paroksismal poliprozit de denir.

FMF, kalıtsal bir hastalıktır ve genellikle akdeniz bölgesindeki ülkelerde görülmektedir. Hastalığın tanısı genellikle çocukluk çağında konur. Hastalığın kesin bir tedavisi yoktur. Bir takım ilaçlarla kontrol altına alınarak hastalık şikayetleri hafifletilir.

FMF hastalığından şüphelenen kişiler bazı testler yaptırarak hastalığı olup olmadığını öğrenebilir. Fiziksel test, aile geçmişinin gözden geçirilmesi, kan testleri, genetik testler hastaya uygulanarak hastalığın olup olmadığı araştırılabilir.

Ailesel Akdeniz ateşi neden olur belirtileri nedir?

Ailesel Akdeniz ateşi, ebeveynlerden çocuklara geçen bir gen mutasyonundan kaynaklanır. Gen mutasyonu vücutta iltihaplanmayı düzenlemede sorunlara neden olur.

Ailesel Akdeniz ateşi olan kişilerde, mutasyon MEFV adlı bir gende meydana gelir. MEFV geni; beyaz kan hücrelerindeki bir protein çeşidi olan pyrinin denetlenmesinde görev alır. Bu protein çeşidinin görevi, iltihabı (inflamasyonu) kontrol altında tutmaktır. İltihap, bağışıklık sisteminin beyaz kan hücrelerine ve moleküllere hastalıkla ilgili sinyal göndermesi sonrasında başlar. MEFV’deki birçok farklı mutasyon ailevi Akdeniz ateşi ile bağlantılıdır. Bazı mutasyonlar çok ciddi vakalara neden olabilir, bazıları ise daha hafif belirti ve semptomlara neden olabilir.

Ailesel Akdeniz ateşine hangi bölüm bakar?

Romatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Tıbbi Genetik Romatoloji

Nefroloji (Böbrek Hastalıkları)

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Çocuk Romatolojisi