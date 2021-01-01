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Kültür - Sanat Ailenizle beraber izleyebileceğiniz en iyi film önerileri
Kültür - Sanat

Ailenizle beraber izleyebileceğiniz en iyi film önerileri

Boş vakitleri değerlendirmek açısından kaliteli bir film izlemek en az kitap okumak kadar insana katkıda bulunur. Bizler sizin için ailenizle beraber izleyebileceğiniz film tavsiye listesi hazırladık.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 14:25:00 -
Ailenizle beraber izleyebileceğiniz en iyi film önerileri

2021 yılında ailenizle beraber izleyebileceğiniz en iyi film tavsiye listesi hazırladık. Ailenizle beraber keyifli dakikalar geçirmek için bu filmleri izleyebilirsiniz.

1- Altın ve Bakır (Tala ve Mes)

İran yapımı filmin konusunda hem medrese eğitimi gören hem de ailesini geçindirmeye çalışan bir mollanın mücadelesi bulunuyor. Bir yandan dini eğitimini tamamlamak için uğraşan, bir yandan da hanımının hastalığı ile meşgul olan Seyyid, sabır ile Allah’tan yardım isteyerek mücadele ediyor.

2- Buğday

Semih Kaplanoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği bilimkurgu türünde çekilmiş siyah-beyaz sinema filmidir. Kuraklık, açlık, mülteciler ve genetik değişiklikleri ele alan filmde Kur’an-ı Kerîm’de anlatılan bir kıssa ele alınır ve muhteşem biçimde seyirciye yansıtılır.

3- Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara

İslami filmleri ile gündeme gelen Mehmet Tanrısever’in son yıllarda çektiği bu film ailecek izlenebilecek filmler arasında yer alıyor. Konya'nın Bozkır ilçesinde yaşayan ve silah ticareti ile hayatlarını kazanan iki arkadaşın hikayesi anlatılır. Abdullah, arkadaşı Çolak Ziya’yı namus için öldürür ve asıl olay bundan sonra başlar. Filmde gerçek bir olaydan esinlenilir.

4- Reis Bey

Yönetmenliğini Mesut Uçakan’ın yaptığı bu film Necip Fazıl’ın “Reis Bey” adlı piyesinden hareketle çekilir. Görevinde disiplinli olması ve sertliği ile dikkat çeken Reis Bey, masum bir genci idama mahkum eder. Sonrasında hatası ortaya çıkan Reis Bey, büyük bir vicdan azabı çeker. 2021 yılında izlenmesi gereken en iyi filmler listenize bu filmi rahatlıkla ekleyebilirsiniz.

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