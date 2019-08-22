0553 313 94 23

Ailenin 3 uzman çavuşundan 1’i şehit oldu

Şırnak’ta şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Yanık, memleketi Adıyaman’da son yolculuğuna uğurlandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:00
Ailenin 3 uzman çavuşundan 1’i şehit oldu

Şırnak’ta şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Yanık, memleketi Adıyaman’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin iki ağabeyi gibi uzman çavuş olma hayalini gerçekleştirerek 3 yıl önce uzman çavuş olduğu öğrenildi.


Şırnak’ın Silopi ilçesi Kösreli köyü bölgesinde Türkiye Petrolleri çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek için yürütülen Şehit GK Süleyman Tosun Operasyonu’nda şehit düşen Uzman Çavuş Ayhan Yanık’ı (26) binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı. Önceki gün gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Yanık’ın naaşı, gece geç saatlerde uçakla Adıyaman Havalimanı’na getirildi. Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii’ndeki morga konulan şehidin cenazesi, sabah


helallik alınmak üzere dedesi Salih Yanık’ın Adıyaman merkez Yenimahalle’de bulunan evine getirildi. Babaevinin Bağpınar köyünde olduğu öğrenilen şehidin yakınları burada gözyaşlarına boğuldu. Yeni Mezarlık Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da katıldı. Tekbirler eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Ayhan Yanık, Adıyaman Şehitliği’nde toprağa verildi. Şehidin uzman çavuş olan ağabeyleri Gökhan ve Burhan Yanık cenaze namazında güçlükle ayakta durdu. Şehidin kardeşi Ali Yanık ise, ağabeyinin askeri kepini taktı.


Yıldız ve Sadullah Yanık’ın 5 çocuğundan birisi olan Ayhan Yanık’ın uzman çavuş olan ağabeyleri Gökhan ve Burhan gibi uzman çavuş olmak istediği, 3 yıl önce de uzman çavuş olarak göreve başladığı öğrenildi. Ayhan Yanık’ın yaklaşık 2 ay önce amcasının kızı Beyhan Yanık ile evlendiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Çavuşoğlu ile görüştü
    1. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, KKTC..
    2. Devrilen traktörün altında kalan..
    3. ABD Büyükelçiliği sosyal medyadaki..
    4. Bartın’da sağanak yağış taşkına neden..
    5. Derya Can Başkan Ercengiz’i Ziyaret..
    6. Esad rejim güçleri Han Şeyhun’a..
    7. Melikgazi’de ’Salça Günleri’ başlıyor
    8. Alparslan Kuytul davasında flaş gelişme!
    9. Johnson Almanlardan sonra Fransızları..
    10. ‘Bir İmparatorluk Mirası: Osmanlı..
    11. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    12. Muğla'da turistlere yunus sürprizi
    13. Kayalıklardan düşen çoban askeri..
    14. Alanya’da koruma altındaki kum..
    15. Pendik’te kamyon ile minibüs çarpıştı:..
    16. Fethiye’deki yangın kısa sürede..
    17. Selçuklu Fotoğraf Sergisi açıldı
    18. Manavgat'ta denize giren kişi boğuldu
    19. ABD büyükelçiliğinden terör..
    20. Sakarya'dan 131 ülkeye ihracat!
    21. M3 para arzı arttı
    22. Spor Bilimleri Fakültesine Aşkaleli..
    23. Kozlu’da kuvvetli yağış sonrası heyelan
    24. Efeler’de pazaryerlerine yeni..
    25. Çaydanlık seti çaldığı mağazadan bu..
    26. Dehşet saçan eski astsubaya çelik..
    27. Merkez Bankası rezervleri
    28. Mardin’de hizmet atağı yeniden başladı
    29. ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı
    30. Antalya'da denize giren kişi boğuldu
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal