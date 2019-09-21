Ailelerin dayanışması Kandil’i korkutuyor

Hasan Türkmen Ankara

Cesur annelere şehit ailelerinden destek gelmeye devam ediyor. Son olarak şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ün de Diyarbakır annelerine destek olması, bölgedeki STK temsilcileri tarafından, “Annelerin bu dayanışması Kandil’i korkutuyor” şeklinde değerlendirildi. Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıdvan Işık, “Burada evladı kaçırılan ve onun için kaygılanan, evladı kandırılarak zorla götürüldüğünü söyleyen her annenin acısı, bizim de acımızdır. Annelerimizin de fikri bu yönde” diye konuştu. Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da, “Şehit anneleri ile Diyarbakır anneleri omuz omuza bir mücadele veriyor. Annelerimizin bu dayanışması, bazılarında rahatsızlık yaratıyor. Kandil’i de adeta korkutuyor” ifadesini kullandı.