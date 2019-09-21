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Ailelerin dayanışması Kandil’i korkutuyor

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan annelere her geçen gün artan destek STK temsilcileri tarafından, “Annelerin bu dayanışması Kandil’i korkutuyor” şeklinde değerlendirildi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 09:28
Ailelerin dayanışması Kandil’i korkutuyor

 Hasan Türkmen  Ankara 

Cesur annelere şehit ailelerinden destek gelmeye devam ediyor. Son olarak şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ün de Diyarbakır annelerine destek olması, bölgedeki STK temsilcileri tarafından, “Annelerin bu dayanışması Kandil’i korkutuyor” şeklinde değerlendirildi. Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıdvan Işık, “Burada evladı kaçırılan ve onun için kaygılanan, evladı kandırılarak zorla götürüldüğünü söyleyen her annenin acısı, bizim de acımızdır. Annelerimizin de fikri bu yönde” diye konuştu. Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da, “Şehit anneleri ile Diyarbakır anneleri omuz omuza bir mücadele veriyor. Annelerimizin bu dayanışması, bazılarında rahatsızlık yaratıyor. Kandil’i de adeta korkutuyor” ifadesini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 09:28
  1. Ankara
  2. Cesur anneler
  3. şehit aileleri
  4. şehit Eren Bülbül
  5. Ayşe Bülbül
  6. Diyarbakır anneleri
  7. Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıdvan Işık
  8. Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz

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